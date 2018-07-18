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Від Трампа вимагають пояснень про "нові пропозиції" щодо України на переговорах з Путіним

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Зустріч Путіна та Трампа у Гельсінкі 16 липня
Зустріч Путіна та Трампа у Гельсінкі 16 липня / Getty images

У Києві просять роз'яснень про нібито обговорення так званих "нових пропозицій" щодо врегулювання ситуації на Донбасі та в окупованому Криму під час зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна.

16 липня у Гельсінкі відбулась перша двостороння зустріч президентів США та Росії з часу інавгурації Дональда Трампа.

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Трамп і Путін ще до зустрічі анонсували, що під час переговорів обговорять, зокрема, й українське питання. Проте на прес-конференції за підсумками президент РФ згадав лише про виконання "мінських домовленостей" та констатував, що Трамп не визнав анексії Криму.

Пізніше в інтерв'ю російським ЗМІ Путін розповідав, що під час зустрічі з Трампом обговорювали також "нові пропозиції" щодо України.

Україна з цього приводу звернулась за роз’ясненнями до офіційного Вашингтону.

Україна запросила офіційних роз'яснень у Вашингтона про нібито обговорення на американо-російському саміті в Гельсінкі "нових пропозицій з врегулювання ситуації в південно-східних регіонах України", про що заявив президент Росії у своєму інтерв'ю російським ЗМІ,
– цитує "Інтерфакс-Україна" джерела в дипломатичних колах.

Спірозмовник агентства зазначив, що Київ запропонував Вашингтону офіційно спростувати цей факт у разі непідтвердження такої інформації.

В інтерв'ю російським ЗМІ президент Росії Володимир Путін заявив, що домовився з Дональдом Трампом про нові способи врегулювання ситуації на сході України.

"Ми говорили про Україну. Там є деякі ідеї нові стосовно способів врегулювання кризи на південному сході країни. Домовилися пропрацювати це поки що на експертному рівні. На мій погляд, це теж позитивний такий елемент руху вперед", – заявив Путін.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Зустріч Путіна і Трампа 16 липня 2018 року Володимир Путін Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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