У Польщі трапилася смертельна ДТП із українцями. Автівка із ними та ще двома громадянами Грузії врізалася у придорожнє дерево. Удар був такої сили, що з автомобіля випав двигун. Його знайшли за 12 метрів від транспортного засобу.

В результаті ДТП загинули громадяни України віком 23 і 30 років. Ще двоє осіб, які перебували в авто вижили. Вони громадяни Грузії: один із них – водій, передає "Польське радіо".

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Трагедія трапилась в ніч з 13 на 14 квітня поблизу міста Кентшин, що у північно-східній Польщі.

Загинули пасажири, які сиділи у правій частині автомобіля. Пасажир, який був поруч із водієм, був пристебнутий ременем безпеки, а пасажир із заднього сидіння, ймовірно, не був застібнутий,

– повідомила представниця поліції Моніка Данєляк.

Як проінформували польські правоохоронці, у водія-грузина взяли кров, щоб перевірити, чи був він тверезим на момент аварії.

Сила удару в дерево була настільки велика, що двигун випав, і він лежав на відстані 12 метрів. Він все ще горів, коли прибули пожежники,

– розповів капітан пожежників Каміль Ґольон.

Наразі обставини трагедії у Польщі вивчають правоохоронці під наглядом районної прокуратури.