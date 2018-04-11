Від України не вимагатимуть чіткого виконання "Мінська-2" за певних умов, – експерт

Якщо між Заходом і Росією поглибиться протистояння, то Україні потрібно буде переглянути власні позиції, на які Європа та США пристали, поки сподівалась дійти згоди з Кремлем "мирним шляхом".

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Петро Олещук.

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Ми воюємо з Росією, але не розриваємо з нею дипломатичні відносини і зберігаємо торгівельні. Ці неоднозначності були прийнятні для Заходу ще вчора, коли вони були налаштовані на врегулювання конфлікту дипломатичними методами. Але якщо Захід увійде в довготривале стратегічне протистояння з Росією, то нам треба буде демонструвати лояльність до його позиції,

– переконаний Олещук.

За його словами, Порошенко робить перші спроби – Україна висилає 13 російських дипломатів і запровадить особисті санкції проти російських олігархів. Але цього не достатньо.

Водночас, експерт не виключає, що протистояння між Заходом і Росією може вплинути на мінські угоди. Хоча ніхто не готовий від них відмовлятися офіційно, але в нинішній ситуації навряд чи від України вимагатимуть чіткого виконання.

"Стратегічних шляхів виконання Мінська-2 ніхто не бачить і не може запропонувати. Все залежатиме від стосунків Заходу і Росії. Якщо вони будуть напруженими, то виконати угоди буде складно. Якщо ж намітяться компроміси з Росією, то мінські домовленості можуть дістати будь-коли", – наголосив Петро Олещук.

Нагадаємо, 10 квітня Президент України Петро Порошенко перебував з офіційним візитом до Німеччини.. Меркель наголосила, що мала продуктивну розмову з Порошенком. Вона також згадала, що під час зустрічі з Порошенком обговорювали й мінський процес. Але, за її словами, немає досі сталого миру, і вони обговорили ті досягнення, які вже вдалось реалізувати.



6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв.