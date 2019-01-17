13:05
17 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальна медицина РФ. П'яна "Пошта Росії"
      Вєсті Кремля
      22:45, 16 січня
      Вєсті.UA: Яценко перегорів на відпочинку. Заявочки від Савченко
      Вєсті.UA
      21:54, 16 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, 16 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Медицина
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Від ускладнень кору померла 36-річна львів’янка

      473 Читать новость на русском
      Від кору померал 36-річна львів’янка ( Фото ілюстративне)
      Від кору померал 36-річна львів’янка ( Фото ілюстративне) / buildingcentre.co.uk

      У Львівській обласній клінічній лікарні у вівторок, 15 січня, від ускладнень кору померла 36-річна мешканка Львова.

      Про це повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко, пише ZAXID.NET.

      Читайте також: На Житомирщині від кору помер 49-річний чоловік

       
      Лікар Наталія Тімко
      “Кір спровокував у пацієнтки ускладнення – пневмонію. Окрім того, вона мала важку супутню патологію генетичного характеру. Врятувати її не вдалося”.

      Завідувач реанімаційного відділення інфекційної лікарні Віктор Токарєв зазначив, що жінку госпіталізували до лікарні вранці у понеділок, 14 січня. У неї діагностували задишку, порушення свідомості, пневмонію.

      Родичі жінки зазначають, що перші симптоми кору з’явилися у п’ятницю, 11 січня, а висипка виникла на наступний день. Жінка померла о 12:00 годині 15 січня.

      Ліків від кору немає. Щоб вберегтися від цього захворювання, необхідно зробити щеплення.

      Епідемія кору в Україні
      Епідемія кору в Україні

      Нагадаємо, що з початку 2019 року на кір захворіли понад 5 тисяч українців. Зокрема, за останній тиждень захворіли 2767 людей, з них 1680 дітей.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Кір
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Все про непереносимість лактози: кому загрожує, причини виникнення, симптоми та лікування
      сьогодні , 13:00 Все про непереносимість лактози: кому загрожує, причини виникнення, симптоми та лікування
      Олександр Бевза 18
      "Ексклюзивна оренда": як працює схема Кернеса на ринках Харкова
      сьогодні , 12:07 "Ексклюзивна оренда": як працює схема Кернеса на ринках Харкова
      207
      Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      16 січня , 17:00 Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      813
      Томос – элемент предвыборной кампании или попытка вмешаться в дела церкви?
      сьогодні , 12:02 Томос – элемент предвыборной кампании или попытка вмешаться в дела церкви?
      Олександр Гаврутенко 163
      Усику – 32: головні цитати боксера про любов до України, віру в Бога та чий Крим
      сьогодні , 11:00 Усику – 32: головні цитати боксера про любов до України, віру в Бога та чий Крим
      295
      Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
       20 вересня 2018 , 19:30
      Топ-7 лікарів України, які вразили світ
       6 серпня 2018 , 14:22
      Науковці створили потужне знеболювальне, яке може врятувати тисячі життів
       31 серпня 2018 , 19:35
      Чому люди стають алкоголіками: відповідь вчених
      30 листопада 2018 , 07:34
      В українських лікарнях створять умови для навчання дітей
      20 грудня 2018 , 20:38
      Близько 25 мільйонів українців підписали декларації з лікарями, – Супрун
       16 січня , 18:22
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук