Від ускладнень кору померла 36-річна львів’янка

У Львівській обласній клінічній лікарні у вівторок, 15 січня, від ускладнень кору померла 36-річна мешканка Львова.

Про це повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко, пише ZAXID.NET.

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Лікар Наталія Тімко “Кір спровокував у пацієнтки ускладнення – пневмонію. Окрім того, вона мала важку супутню патологію генетичного характеру. Врятувати її не вдалося”.

Завідувач реанімаційного відділення інфекційної лікарні Віктор Токарєв зазначив, що жінку госпіталізували до лікарні вранці у понеділок, 14 січня. У неї діагностували задишку, порушення свідомості, пневмонію.

Родичі жінки зазначають, що перші симптоми кору з’явилися у п’ятницю, 11 січня, а висипка виникла на наступний день. Жінка померла о 12:00 годині 15 січня.

Ліків від кору немає. Щоб вберегтися від цього захворювання, необхідно зробити щеплення.



Епідемія кору в Україні

Нагадаємо, що з початку 2019 року на кір захворіли понад 5 тисяч українців. Зокрема, за останній тиждень захворіли 2767 людей, з них 1680 дітей.

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