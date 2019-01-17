Від ускладнень кору померла 36-річна львів’янка
У Львівській обласній клінічній лікарні у вівторок, 15 січня, від ускладнень кору померла 36-річна мешканка Львова.
Про це повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко, пише ZAXID.NET.
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Завідувач реанімаційного відділення інфекційної лікарні Віктор Токарєв зазначив, що жінку госпіталізували до лікарні вранці у понеділок, 14 січня. У неї діагностували задишку, порушення свідомості, пневмонію.
Родичі жінки зазначають, що перші симптоми кору з’явилися у п’ятницю, 11 січня, а висипка виникла на наступний день. Жінка померла о 12:00 годині 15 січня.
Ліків від кору немає. Щоб вберегтися від цього захворювання, необхідно зробити щеплення.
Епідемія кору в Україні
Нагадаємо, що з початку 2019 року на кір захворіли понад 5 тисяч українців. Зокрема, за останній тиждень захворіли 2767 людей, з них 1680 дітей.
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