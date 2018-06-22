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Від вірних соратників до найзапекліших ворогів: історія відносин СРСР і Німеччини

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У грудні 1939 року під час новорічних святкувань радянська військова делегація чаркується з гітлерівськими офіцерами. Всі веселі та щасливі, разом будують плани на майбутнє та вже через півтора року починають воювати один проти одного.

Кремлівські зорі провіщали тісну співпрацю і допомогу Берліну. Обох лідерів єднали спільні погляди, тому вони легко ішли на контакт.

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Авторитарні режими єднало схоже бажання змінити світ і вже 23 серпня 1939 року в Москві уклали договір між Радянським союзом і Німеччиною. У секретному додатку визначались сфери взаємних інтересів обох держав у Східній Європі та поділ Польщі між ними.

Дякую Вам, пане міністре, за привітання. Дружба народів Німеччини та Радянського Союзу, скріплена кров'ю, має всі підстави бути тривалою і міцною,
написав Сталін міністру МЗС Німеччини Ріббентропу.

Німеччина отримала від Радянського союзу достатньо ресурсів щоб пришвидшити озброєння. Тисячі тонн нафти, будівельних матеріалів, товарів легкої промисловості та мільйони тонн зерна відсилалися в Німеччину. Сталін годував і одягав гітлерівців, поки його народ жив на межі цивілізованого світу. На території Союзу для німців також створювалися секретні військові бази в обмін на технології.

В Ліпецьку діяла військова авіаційна школа, в якій також проводилися випробування нових типів німецьких бойових літаків і озброєння. Союз прикривав Німеччину, яка в обхід Версальсокого договору  готувалася до реваншу за поразку в Першій Світовій. Натомість більшовики знайомилися із західною авіатехнікою.

Друга світова почалася із нападу Гітлерівських військ на Польщу. 1 вересня 1939 року солдати Вермахту перейшли східні кордони. Вчорашні союзники Англія і Франція відразу оголосили Німеччині війну. Варшава ж розраховувала на колись підписані в Ризі дружні протоколи з СРСР, але в Москві вже ставили автографи під новими документами.

Під час бомбардування Польщі пілотів Люфтваффе корегували з Мінська радянські диспетчери. Червона армія з німецькою зустрілася посередині Польщі. Так два тоталітарні монстри поділили країну між собою. У присутності бойових побратимів радянські війська встановлювали нові кордони.

СРСР і Гітлерівська Німеччина офіційно стали сусідами через одну границю. Після 1939 року Гітлер повів війська на захід. Вермахт влаштував бліцкриг і дуже швидко захопив Данію, Бельгію, Голландію та Люксембург. Після перестановки кордонів  два тоталітарні монстри готувалися до вирішальної битви між собою. Час "Х" настав на світанку 22 червня 1941 року.

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Навіть після нападу, Радянський Союз був місцем звідки Гітлерівська Німеччина черпала не лише природні, а й людські ресурси. До лав Вермахту влилося понад півсотні російських підрозділів, 1,5 мільйонів росіян склали найбільшу групу колабораційних сил серед усіх інших союзників нацистів.

Більше – дивіться у програмі.
 

Теги: Кома Історія СРСР
Джерело: 24 канал
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