Від візитів Путіна Крим російським не стане, – Порошенко

Петро Порошенко назвав брутальним порушенням міжнародного права візит російського президента Володимира Путіна до Криму.

Про це президент України заявив на спільному брифінгу з президентом Словаччини Андреєм Кіскою.

Читайте також: Протидія "Північному потоку-2": Україна та Словаччина заявили про об’єднання зусиль

Звичайно, ми розглядаємо дії російського президента як брутальне порушення міжнародного права. Хочу окремо наголосити, що від цих візитів, і нехай нас почують в Росії, Крим російським не стане,

– зазначив глава держави.

Він переконаний, що саме через такі дії проти Російської Федерації міжнародне співтовариство застосувало санкції, які будуть залишатись, поки такі дії продовжуватимуться.

"Ми закликаємо Росію повернутись до цивілізаційного світу. І, звичайно, я дав доручення нашому МЗС відповідно відреагувати на це порушення Росією міжнародного права", – наголосив Порошенко.

Дивіться відео: спільний брифінг Президента України Петра Порошенка та президента Словаччини Андрея Кіски