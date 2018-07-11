Від яких хвороб не захищають вітамінні добавки: відповідь вчених

Науковці в США встановили, що вітамінні та мінеральні добавки не знижують ризик серцево-судинних хвороб і не впливають на здоров’я серця.

До такого висновку прийшли дослідники з Університету Джонса Хопкінса, робота яких опублікована в журналі Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

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Вчені провели аналіз досліджень у період з 1970 по 2016 рік Для цього відібрали 18 статей, які містять дані про зв'язок між розвитком серцево-судинних захворювань та вживанням добавок, до складу яких входили як мінімум три види вітамінів або мінеральних речовин.

Таким чином, у дослідженні взяли участь понад двох мільйонів людей, середній вік яких становив 58 років. Дослідники не знайшли залежності між прийманням добавок і зниженням смертності від серцево-судинних захворювань всіх типів.

Вітаміни незначно зменшували ймовірність розвитку коронарної недостатності, але ніяк не впливали на ризик інсультів.

У рідкісних випадках (наприклад, у деяких літніх пацієнтів) регулярне приймання добавок міг трохи збільшити ймовірність розвитку хвороб серця.