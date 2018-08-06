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Від яких продуктів краще відмовитися під час вагітності

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Від яких продуктів краще відмовитися під час вагітності
Від яких продуктів краще відмовитися під час вагітності / beechwoodeggs.co.uk

Деякі улюблені продукти можуть зашкодити вагітності та здоров’ю майбутнього малюка. Тому необхідно виключити з раціону деякі продукти.

Портал 4mama склав список заборонених продуктів під час вагітності.

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Сирі яйця

Для вагітних жінок табу їсти сирі яйця, оскільки можна підхопити сальмонельоз.

У сирих яйцях є антитрипаза, що порушує засвоєння білка. Також не рекомендують їсти ці продукти через високий вміст білка авідина, який порушує вітамін Н. Останні необхідний для здоров’я шкіри та нормальної робити нервової та імунної системи.

via GIPHY

Продукти з вмістом бактерії лістеріоз

Бактерія міститься у сирому м'ясі, стейках з кров’ю, суші з рибою, сирах з пліснявою, непастеризованому молоці. Лістеріоз здатний спричинити зараження крові. Бактерія може стати причиною викидня.

Спеції і пряні трави

Ревінь, чебрець, аніс, мускатний горіх, кориця, петрушка, кріп і навіть ромашка в надмірному і щоденному вживанні можуть викликати гіпертонус матки. Тому або обмежте вживання, або використовуйте зовсім небагато.

Від яких продуктів краще відмовитися під час вагітності
Від яких продуктів краще відмовитися під час вагітності

Лісові гриби

У лісових грибах можуть міститися важкі метали, фекалії диких тварин, в яких явно присутні паразити, а також масла і бензин.

Екзотичні фрукти

Деякі фрукти можуть стати причиною отруєння, викидня, передчасних пологів та алергії. Тим більше, деякі фрукти обробляють воском.

Під час вагітності не вживайте екзотичних фруктів
Під час вагітності не вживайте екзотичних фруктів

До слова, вчені встановили, що у сучасних жінок частіше виникають проблеми з психікою в порівнянні з попереднім поколінням.

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Теги: Вагітність і пологи Здоров'я Діти
Джерело: 24 Канал
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