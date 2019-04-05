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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Від яких таємниць відволікають увагу українців кандидати у президенти: коментар експерта

      Актуальне інтерв'ю 1108 Читать новость на русском

      Про участь у дебатах, позицію електорату та скелети у шафах кандидатів на президентське крісло в ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач Іван Верстюк.

      Про аналізи перед дебатами

      – Це абсурд. На п'ятому році після Революції гідності політики займаються такими речами. Мені це нагадує події в якихось африканських країнах, де приблизно на такому ж рівні відбувається дискусія між кандидатами в президенти. Такі дії політиків аж ніяк не пасують країні, що претендує на вступ до НАТО та ЄС. 

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      – Зеленський однозначно захотів втягнути Порошенка у некомфортне для нього поле електорального креативу. У Володимира є дуже сильна команда, яка просуває всі ці жарти, іронію, коментарі тощо. А Петро Олексійович вирішив відповісти й зіграти за правилами Зеленського.

      – Наразі вся країна спостерігає не за змаганням політичного змісту, а за стилем обох кандидатів. Замість того, аби обговорювати важливі питання вони займаються не зрозуміло чим.

      Про участь у дебатах

      – Я не впевнений, що Володимиру Зеленському варто йти на ці дебати. Ми всі знаємо, що Петро Порошенко набагато кращий оратор. Крім того, він краще орієнтується у політичних аспектах.

      Петро Порошенко
      Петро Порошенко

      Про позицію електорату

      – Ми довго скаржилися на те, що президентів в країні обирають старші люди. Так ми отримали президента Кучму та Януковича. Тепер, половина виборців – це молодь. І вони обирають собі президентом Зеленського, бо їм дійсно подобається його стиль спілкування з суспільством, коли він не потребує посередників у вигляді ЗМІ.

      Про кандидатів

      – Я хочу нагадати, що в обох кандидатів є свої скелети у шафі. Я знаю реальну оцінку його капіталу, і дивлячись його декларацію, є вірогідність того, що там задекларовано не все. Наприклад, назви офшорів чомусь не фігурують у декларації. Чому одні офшори він декларує, а інші ні?

      – Я впевнений, що би багато чого ще дізнаємось про фінансові стосунки Зеленського та Коломойського. Наприклад, мені відомо, що Ігор Коломойський має суттєвий борг перед Зеленським приблизно у чотири мільйони доларів. Інсайдери розповіли, що погашення боргу Коломойським було умовою, щоб Зеленський серйозно зайнявся політикою та пішов на вибори.

      blog_ava
      Тимошенко не відповіла впродовж 24 годин на пропозицію вести дебати між Порошенком та Зеленським
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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