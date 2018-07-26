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Від яких захворювань захищають морепродукти

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Від яких захворювань захищають морепродукти
Від яких захворювань захищають морепродукти / unsplash.com

Лікар Андрій Бєловєшкін переконаний, що риба та інші морепродукти здатна захистити від серцево-судинних хвороб, аутоімунних хвороб, тощо.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

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Регулярне вживання морепродуктів знижує ризик серцево-судинних захворювань, аутоімунних і алергічних хвороб, депресії.

Якщо людина кілька разів на тиждень їсть рибу, то у неї знижується ризик хвороби Альцгеймера.

Селен, який міститься у рибі, здатний вберегти мозок від дії ртуті. Дослідження Фінського інституту здоров'я показали, що життя в місті у 34 рази небезпечніше, ніж вживання морепродуктів у плані забруднення.

Від яких захворювань захищають морепродукти
Від яких захворювань захищають морепродукти

Лікар пояснює, що морепродукти – це цілий комплекс нутрієнтів (складові частини натуральних харчових продуктів).

У рибі окрім омега-3 в морепродуктах багато таурину, мінералів (цинк, селен, йод, залізо і багато інших в засвоюваній формі), вітамін D і багато іншого.

Для отримання добової дози омега-3 необхідно з’їсти 200 грамів риби, у 100 грамах мідій міститься половину щоденної норми селену, а у 110 грамах лосося – одна добова норма вітаміну D.

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Теги: Здоров'я LifeStyle Лікування Серцево-судинні захворювання Депресія Психологія
Джерело: 24 Канал
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