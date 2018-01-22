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Від Заходу до Сходу: як в Україні святкували День соборності

19:32, сьогодні 69 Читать новость на русском

По всій країні сьогодні відзначають День соборності, адже саме цього дня 99 років тому об'єднались Українська і Західно-Українська Народні Республіки.

В Києві на мосту Патона о 8 ранку зібралися кількасот активістів на різних берегах Дніпра. Вони формують дві колони: одна тримає полотно блакитного кольору, інша – жовтого. Об'єднавшись у живий ланцюг, вони ще й утворили 30-метровий прапор України.

І ще один стяг після цього розгорнули у центрі столиці – на Хрещатику. І він рекордний – його довжина – більше одного кілометра! Прапор уже потрапив до Книги національних рекордів України.

Хочемо показати те, що потрібно вже нарешті відновлювати територіальну цілісність. Я хочу, щоб ворог, який сьогодні напав на нашу державу, почув, і ми до перемоги йшли і до миру,
– розповіла голова Державної казначейської служби України Тетяна Слюз.

У Житомирі живий ланцюг сьогодні об'єднав тисячі людей. Узявшись за руки, містяни з’єднали пішохідну вулицю Михайлівську з центральною площею міста. Після цього колона з українським прапором та під акомпанемент військового оркестру вирушила до пам’ятника Героям Небесної сотні.

Читайте також: День Соборності у Львові та Києві: відчуйте різницю!

Не такий численний, але від того не менш святковий, утворили живий ланцюг львів'яни. Вони зібрались у самому центрі, на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку.

Саме тут традиційно відбуваються найбільш вагомі та активні події в житті міста. Сьогодні на площі зібралися кількадесят людей – спершу лише представники національних організацій міста та студенти. Але під час акції до ланцюга долучилися і перехожі львів'яни.

А харків'яни День соборності провели із Грушевським, Винниченком, Петлюрою та іншими борцями за українську державність. У місцевому історичному музеї відкрилась виставка "100 років боротьби. Українська революція". Відвідувачі експозиції можуть побачити, який шлях Україна пройшла від ідеї автономії до повної незалежності.

Теги: Новини України Новини Києва Новини Львова Новини Одеси Житомир
Джерело: 24 Канал
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