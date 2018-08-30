Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росії

Росія продовжує показове брязкання зброєю. Цього року Кремль вирішив провести військові навчання на східних кордонах РФ "Схід-2018".

Про головні завдання і загрози російських військових навчань – у матеріалі 24 каналу.

"Миролюбність" Путіна не знає кордонів

Путін, який постійно наголошує свою "миролюбність" і "неймовірне бажання" врегулювати збройний конфлікт на Донбасі, де "немає" жодного російського військового, водночас постійно погрожує Заходу і НАТО військовою міццю збройних сил РФ. Свої погрози президент РФ підкріплює проведенням військових навчань. Минулого року Росія у вересні провела масштабні навчання "Захід-2017" у Білорусі – фактично на кордонах НАТО. Тоді росіяни зібрали 13 тисяч військових, 700 одиниць техніки та 25 літаків. Причому в Росії заявили, що планують проводити великомасштабні військові навчання "Захід" раз у два роки.

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НАТО "Захід-2017" сприйняв досить серйозно. Особливо, в Польщі і країнах Балтії. За словами військового експерта Олега Жданова, найвужче місце, що відділяє Росію від Європи – між Калінінградською областю і самою Білоруссю. Тому країни Прибалтики перебуватимуть під загрозою відсікання від НАТО.



"Миротворець" Путін погрожує світу ядерною зброєю і "сильною" армією

Міністр оборони Польщі Антоній Мацеревич заявив, що навчання "Захід-2017" засвідчили те, що Росія готується до повномасштабної війни. Колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс зазначив, що Кремль намагається посилити свою присутність як на кордоні з Україною, так і в Білорусі. Загалом Росія може бути небезпечною для всього регіону.

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В НАТО у відповідь стали посилювати свої східні кордони. У Польщі розміщена танкова дивізія США, в країнах Балтії – авіаційне ударне крило. В Румунії та Польщі – протиракетні системи оборони. На східних кордонах Прибалтики на першу оборонну лінію Альянс поставив дві танкові бригади Бундесверу. В Чорноморському басейні і Балтійському морі постійно присутні кораблі НАТО, що дуже дратує Кремль. Постійно проводиться ротація військових.

Вперед на схід

Цієї осені Росія оголосила про проведення найбільших з 1981 року військових навчань "Схід-2018", які пройдуть з 11 по 15 вересня. Всього в навчаннях візьмуть участь близько 300 тисяч військовослужбовців і близько 36 тисяч одиниць наземної техніки, більше тисячі вертольотів, літаків і безпілотників.

За словами Олега Жданова, головне завдання навчань – формування групи військ на західних РФ кордонах для протистояння з НАТО. Але чогось надто масштабного не буде. В Росії немає грошей. Причому, це підтвердили самі російські чиновники. Зокрема, віце-прем'єр Росії з питань оборони Борисов зазначив, що дорогих новинок збройні сили Росії не купуватимуть.

В Росії кажуть, що замість дорогого танка "Армата" краще використовувати Т-72. Це говорить про те, що немає грошей на переозброєння, і Москва нарощуватиме свій військовий потенціал за рахунок наявних запасів. З восьми тисяч танків, які числяться в бойовому складі РФ – реально справних і бойових машин – близько тисячі. Все інше – за Уралом на базах зберігання,

– зазначає Олег Жданов.



Росія намагається стримати повзучу експансію Китаю

На думку головного редактора журналу Ukrainian Defense Антона Міхненка, "Схід-2018" – плановий захід. Хоча з кожним роком навчання стають більш масштабними, із більшим залученням особового складу, військової техніки. Втім, на цей раз Кремль хоче покази свою "міць" не тільки США і НАТО, але й Китаю. За словам експерта, схід – болюча точка РФ. Тому що там поступово просуває свої інтереси Китай. І в деяких регіонах більше китайців, ніж росіян.

Наразі Москва хоче вирішити два завдання – показати присутність збройних сил у східному регіоні для місцевого населення. По-друге, показати США і Китаю, що Росія там є і здатна щось робити. Це традиційний крок Росії – демонстрація сили і єдиний чинник, який залишився в Москви, який вона хоче використовувати максимально. Інших важелів впливу на зміну політичної ситуації у світі в РФ немає,

– зауважує Антон Міхненко.

Росія постійно готується до війни

На переконання фахівців, Путін навряд чи розпочне масштабну військову ескалацію, зокрема в Україні. Але Москва підвищує рівень підготовки своїх військових, як під час навчань, так і реальних бойових дій. Олег Жданов наголошує: частина боєздатних частин російської армії перебуває під Новоросійськом в готовності до перекидання на Сирію, де вже присутнє угруповання чисельністю близько 10-15 тисяч. Росія, за його словами, прогнала через Сирію вже близько 65 тисяч військових. Тобто рівень військової підготовки у них високий за рахунок досвіду ведення військових дій, в тому числі і в Україні.

Путін, з одного боку, консолідує російське суспільство, з іншого – показує НАТО, що Росія готова до конфронтації,

– говорить експерт.

В НАТО заявили, що російські навчання "Схід-2018" є демонстрацією підготовки до широкомасштабного конфлікту.

Хоча, на переконання Жданова, це більше шантаж. Навчання підвищують рівень боєздатності військових частин і їх взаємодію. Злагодженість штабів, наголошує фахівець, – основа ведення бойових дій. Але війна – комплекс заходів. Навіть при самих злагоджених діях штабів і відпрацьованій системі управління військами, щоб йти вперед, треба війська поповнювати, в першу чергу, особовим складом. Будь-який наступ призводить до втрат особового складу. А без його поповнення війна закінчиться.



Військові новинки Росії – танк "Армата" глохнуть прямо на параді

На думку Антона Міхненка, Росія постійно готується до війни і відпрацьовує це в рамках навчань. Зараз Росія погрожує США, наголошуючи, що також може воювати в будь-якій точці планети. В Україні зокрема. Як нагадує експерт, під час холодної війни СРСР воював практично усюди. Протистояння було між країнами Варшавського договору і НАТО. Однак, хоча і в США, і в Росії є ядерна зброя, а обидві країни мають мільйонну армію кожна, на пряму конфронтацію вони не підуть. До того ж, армія США оснащена більш високотехнологічним сучасним озброєнням.

Армія США більше готова до реальних бойових дій. Американські війська присутні по всьому світі, в них налагоджена система підготовки особового складу, відбувається постійна ротація. Американські військові брали участь у кількох військових конфліктах: Афганістан, Ірак, Африка,

– зазначає Антон Міхненко.

При цьому, експерт зауважує: Росія намагається прокатувати особовий склад на війні в Сирії, хоча далеко не весь. Була Чечня, але давно. Звичайно, Україна. Але в Україні росіяни, в основному, діють старими методами. Вести сучасний бій у повному масштабі, як це можуть робити США, Росія не здатна.

Нам своє робити

Експерти вважають, що не треба надто перебільшувати загрозу з боку Росії. На думку Жданова, Україна готова до позиційної війни, а Путін просто загрузне, якщо піде в наступ.

В НАТО дивляться на нашу територію і розуміють: якщо Путін, не дай Бог, рушить свої війська, то не подолає ці тисячі кілометрів до кордонів НАТО. Нехай спробує помірятися. Україна може ще й дивіденди отримати. Тому що НАТО допомагатиме наданням "Джавелінів", засобами контрбатарейної боротьби, безпілотниками тощо,

– наголошує Олег Жданов.

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Антон Міхненко зауважує: Україна може навіть отримати певну користь з цих навчань.

"Будь-які військові навчання – це відпрацьовування певних питань: використання артилерії, безпілотників, нових засобів зв’язку. Це досвід і для України. Ми можемо спостерігати за навчаннями збройних сил РФ на сході і робити певні висновки: як Росія застосовує авіацію, артилерію тощо, щоб підготувати ЗСУ", – переконаний Міхненко.



Збройні Сили України з кожним роком міцнішають

До речі, в серпні Україна взяла участь в багатонаціональних військових навчаннях країн НАТО і партнерів альянсу Noble Partner 2018, які пройшли в Грузії. Таким чином наша держава підвищує боєготовність нашої армії і, хоча ми не є країною-учасницею НАТО, рівень ЗСУ поступово наближається до стандартів Альянсу, що засвідчив військовий парад до Дня Незалежності. Загрозу Росії не треба применшувати. Однак військовий потенціал України зростає, крім того, у нас є сильні союзники. В Росії ще є запас міцності, але щодня він стає меншим.

"У РФ немає ні сил, ні коштів, щоб вести системні дії. Гіпотетично Росії може вистачити, якщо вона наважиться завдати превентивного ядерного удару. Але це зі сфери фантастики. Москва діє з дуже великим відставанням від НАТО. На сьогодні Альянс вже створив найпотужніше угруповання в Східній Європі", – зазначає Олег Жданов.