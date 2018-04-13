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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Від збереження транзиту газу Україною залежатиме доля "Північного Потоку-2", – прем'єр Данії

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Ларс Расмуссен
Ларс Расмуссен / Фото з відкритих джерел

Українське питання у проекті "Північний потік-2" має вирішальне значення.

Про це заявив глава уряду Данії Ларс Расмуссен після зустрічі з Ангелою Меркель, пише DW.

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Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала всі необхідні дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні.

У Данії ж вважають, що роль України, як держави-транзитера, має зберегтися. Данський прем'єр наголосив, що Київ і далі має отримувати дохід від прокачування російського газу.

Українське питання має вирішальне значення у цьому контексті. Зрозуміло, що у випадку з "Північним потоком-2" мова йде не тільки про комерційний проект, але і про політику,
– зазначив прем'єр-міністр Данії Ларс Расмуссен.

Він нагадав, що Данія ще не погодилась на будівництво газотранспортної системи у винятковій економічній зоні країни. Адже за данськими законами, уряд має ухвалювати рішення "із врахуванням геополітичних рамкових умов". Цим аспектом наразі займається Міністерство закордонних справ Данії.

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід від Росії до Німеччини, першу гілку якого вже збудували. Її проклали дном Балтійського моря від російського Виборга до німецького Любміна. Довжина газопроводу складе більше 1,2 тисячі кілометрів. Передбачається, що пропускна здатність газопроводу складе 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Партнери по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell і дві німецькі компанії – BASF і Uniper.

"Північний потік-2" зводять як альтернативу транзиту газу через Україну. Критики проекту вказують насамперед на те, що газопровід поглиблює залежність країн ЄС від російського газу.

Теги: Новини політики Північний потік-2 Данія
Джерело: 24 Канал
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