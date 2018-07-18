Віда ледь не випав з автобуса під час святкування успіху на Чемпіонаті світу: відео

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда ледь не випав з автобуса під час святкового параду у Загребі, де місцеві мешканці зустрічали свою збірну.

Під час параду Віда вирішив стати на похилу поверхню і підковзнувся. Однак його вчасно впіймали партнери по збірній , у тому числі воротар Даніель Субашич.

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Про те, як збірна Хорватії зустрічали вдома після здобуття срібних нагород Чемпіонату світу, читайте за посиланням.