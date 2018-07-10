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Видалення мигдалин та аденоїдів: Комаровський розповів про небезпеку

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Видалення мигдалин і аденоїдів
Видалення мигдалин і аденоїдів / gazeta.lviv.ua

Видалення мигдалин та аденоїдів в особи, якій ще не виповнилось 9 років, може серйозно погіршити здоров'я.

Про це йдеться на офіційному сайті відомого педіатра Євгена Комаровського з посиланням на авторів дослідження American Medical Association.

Люди, у яких мигдалини або аденоїди були видалені до досягнення ними 9 років, піддаються більш високому ризику респіраторних (зокрема, астму та пневмонію), інфекційних і алергічних захворювань аж до 30 років.

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Науковець Шон Байарс з Університету Мельбурна в Австралії пояснив, що після тонзилектомії (хірургічне видалення мигдалин) втричі збільшувався ризик захворювань верхніх дихальних шляхів.

А після аденоїдектомії (видалення аденоїдів) вдвічі зростає ризик хронічної обструктивної хвороби легень, захворювань верхніх дихальних шляхів і кон'юнктивіту. 

Як відомо, аденоїди і мигдалини видаляють для лікування рецидивуючих тонзилітів або інфекцій середнього вуха. Оскільки аденоїди і мигдалини є частинами імунної системи, яка в дитячому віці до 9 років ще не повністю сформувалася, такі операції можуть серйозно нашкодити здоров'ю.

Також проведення таких операцій збільшує ризик виникнення середнього отиту та синуситу (гостре запалення придаткових пазух носа).

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я дослідження Лікування Поради Лікар Євген Комаровський
Джерело: 24 Канал
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