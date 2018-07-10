Видалення мигдалин та аденоїдів: Комаровський розповів про небезпеку

Видалення мигдалин та аденоїдів в особи, якій ще не виповнилось 9 років, може серйозно погіршити здоров'я.

Про це йдеться на офіційному сайті відомого педіатра Євгена Комаровського з посиланням на авторів дослідження American Medical Association.

Люди, у яких мигдалини або аденоїди були видалені до досягнення ними 9 років, піддаються більш високому ризику респіраторних (зокрема, астму та пневмонію), інфекційних і алергічних захворювань аж до 30 років.

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Науковець Шон Байарс з Університету Мельбурна в Австралії пояснив, що після тонзилектомії (хірургічне видалення мигдалин) втричі збільшувався ризик захворювань верхніх дихальних шляхів.

А після аденоїдектомії (видалення аденоїдів) вдвічі зростає ризик хронічної обструктивної хвороби легень, захворювань верхніх дихальних шляхів і кон'юнктивіту.

Як відомо, аденоїди і мигдалини видаляють для лікування рецидивуючих тонзилітів або інфекцій середнього вуха. Оскільки аденоїди і мигдалини є частинами імунної системи, яка в дитячому віці до 9 років ще не повністю сформувалася, такі операції можуть серйозно нашкодити здоров'ю.

Також проведення таких операцій збільшує ризик виникнення середнього отиту та синуситу (гостре запалення придаткових пазух носа).

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