Видалення одного органу може спричинити рак простати, – вчені

Науковці встановили, що видалення апендикса може бути пов'язано з раком простати, який може виникнути через багато років.

Такий висновок зробили вчені з Університету Еребру в Швеції, пише Daily Mail.

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Науковці встановили, якщо апендикс з’явився у віці до 20 років, у них надалі виявлявся рак передміхурової залози у порівнянні з тими, хто не хворів на апендицит у той період.

Ймовірність виникнення онкологічної недуги була пов'язана з тією обставиною, "вирізали" чоловікові в юності апендицит чи ні.

Чоловіки, які мали апендицит в юнацькому віці, згодом на 70% частіше страждали від раку простати.

За словами вчених, апендицит впливав на смертність пацієнтів, що хворіють на рак простати. Чоловіки з видаленим апендиксом в разі захворювання вмирали майже в 9 разів частіше.

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