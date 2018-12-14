Видали гру, яка сподобалася вболівальникам: Циганков назвав найкращий матч у сезоні

Віце-капітан київського "Динамо" Віктор Циганков назвав найкращий матч команди в сезоні 2018/2019 років.

За словами Циганкова, домашній матч 4-го туру Ліги Європи проти французького "Ренна" був найкращим за змістом гри й результату.

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"Це було після "Шахтаря", коли ми хоч і поступилися, але показали, що можемо грати у футбол. З таким же настроєм підійшли до "Ренну" і, думаю, у нас все вийшло. І головне – видати гру, яка сподобалася вболівальникам", – сказав Циганков у коментарі офіційному сайту UEFA.

Окрім того, Віктор назвав гру проти "Ренну" найкращою для нього особисто.

"Думаю, все та ж з "Ренном" тут в Києві. Незважаючи на те, що я тоді не забив, а тільки віддавав дві гольові передачі. Але не кожен же раз забивати? Просто партнери були в кращих ситуаціях", – резюмував футболіст.

Нагадаємо, що київське "Динамо" програло "Яблонцю" з рахунком 0:1. Однак поразка не завадила столичній команді виграти групу та вийти в 1/16 фіналу. Це був останній матч у році, відтак команда пішла у відпустку.