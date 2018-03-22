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Видаляти свою сторінку із Facebook чи ні: як контролювати персональні дані у соцмережі

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Як контролювати персональні дані у Facebook
Як контролювати персональні дані у Facebook / BBC

Скандал навколо витоку даних із 50 мільйонів сторінок користувачів Facebook призвів до початку кампанії за видалення акаунтів з цієї соцмережі.

Повідомленням із закликом "Пора #deletefacebook" (видалити Facebook – "24") розмістив у своєму Twitter-профілі Браян Ектон, співзасновник WhatsApp, служби обміну повідомленнями, яку Facebook у 2014 році купив за 22 мільярди доларів.

Читайте також: Скандал навколо найбільшого витоку даних у Facebook: хто винен та як це стало можливим?

Видання Financial Times пише про декілька порад тим, хто хоче краще контролювати свої дані у соцмережі або ж зовсім видалити свій акаунт. Автори статті рекомендують зайти у пункт "Додатки" меню "Налаштування" і видалити ті з додатків, які здаються "сумнівними".

До статті було включено посилання на видалення Facebook і пояснено різницю між видаленням і деактивацією акаунта. Так, у першому випадку всі дані про користувача і весь його профіль видаляються з серверів соцмережі, а у другому тільки приховуються фотографії та коментарі, тоді як профіль користувача і дані про нього залишаються на серверах на випадок, якщо він передумає.

Як стався витік даних із Facebook? Приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA) отримала дані приблизно 50 мільйонів користувачів соціальної мережі. Це стало можливим завдяки додатку thisismydigitallife, який у 2014 році створив Олександр Коган, професор Кембриджського університету Великобританії. Додаток пропонував сотням тисяч юзерів за гроші пройти психологічний тест. Окрім результатів тестування, користувачі також дозволяли обробляти дані про своїх друзів із соцмережі. Так було зібрано відомості із близько 50 мільйонів профілів. Цю інформацію у Когана і викупила Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією Дональда Трампа під час виборів у 2016 році.

Теги: Інформаційні технології Інтернет Facebook Соцмережі Скандал Техно
Джерело: 24 Канал
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