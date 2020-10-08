Провідне ділове видання України назвало придбання відомим бізнесменом із топ-10 Forbes Ukraine Олександром Ярославським у Віктора Пінчука Банку Кредит Дніпро найбільш яскравою угодою у фінансово-банківському секторі країни.

Найбільш значущою стала купівля власником і президентом групи DCH Олександром Ярославським Банку Кредит Дніпро у Віктора Пінчука наприкінці липня 2020 року. Як сказав сам Ярославський, це банк для бізнесу: кредитувати, заробляти, будувати, підсилювати – і заявив про намір швидко вивести його з 18-20 місця у першу п'ятірку, повідомляє видання Delo.ua.

Журналісти зазначили також, що на сьогодні нових (у тому числі іноземних) інвесторів у банківському секторі 2020 рік поки що не відкрив. Лунали лише гучні заяви в ЗМІ топменеджерів "ОТП Банку" й "Альфа-Банку" про інтерес до нових придбань в Україні та можливість розширення через купівлю інших банків, пише портал Minfin.

За словами голови правління Банку Кредит Дніпро Сергія Панова, оновлена після зміни власника стратегія розвитку фінустанови передбачає якісні зміни в його діяльності, що сприятиме подальшому підвищенню прибутковості фінансової установи та зміцненню його ринкових позицій.

Наш проєкт нової стратегії розвитку, складовою частиною якого є масштабна цифрова трансформація бізнесу, передбачає вихід банку на якісно новий рівень уже в наступному році, що зробить Банк Кредит Дніпро набагато більш сучасним, масштабним і могутнім,

– сказав Сергій Панов.

Банк Кредит Дніпро входить до топ-20 фінансових установ України за розміром валових активів (на 01.08.2020). Єдиний бенефіціар банку – Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH. Згідно із класифікацією Національного банку України Кредит Дніпро належить до групи банків із приватним капіталом.