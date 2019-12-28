Видання Кривецького публікує фейкові новини про рекет на Львівщині

Видання "Вголос", яким володіє колишній нардеп від "Свободи" та львівський бізнесмен, Ігор Кривецький вкотре опублікувало фейкову новину. Журналісти видання переконують, що очільник Нацполіції Львівської області, колишній співробітник спецпідрозділу "Беркут", Василь Віконський начебто вимагає з місцевих підприємців платити щомісячну данину.

Посилається видання на скарги бізнесменів Львова та області.

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"Підприємці повідомляють, що в їхні офіси почали приїжджати так звані "посланці" від Віконського з вимогою віддати частину бізнесу та щомісяця платити данину. Рекетири заздалегідь фабрикують кримінальні справи проти цих бізнесменів і лякають тюремним ув'язненням в разі відмови давати "відкат", – пише видання.

Також видання Кривецького переконує, що Василя Віконського незабаром відправлять у відставку і, передбачаючи це, він намагається максимально "відпрацювати" гроші, які заплатив за призначення на цю посаду. Крім того, ресурс поширює фейки, що отримати посаду голови Нацполіціі Львівської області Василю Віконському нібито допоміг один із найскандальніших правоохоронців – колишній заступник очільника МВС Сергій Чеботар. А заплатив він йому за це начебто 800 тисяч доларів.

Зауважимо, що не вперше видання "Вголос" публікує новини такого плану, імовірно, захищаючи бізнес-інтереси свого власника. Водночас видання вкотре не наводить жодного факту чи прізвища.

Судячи з подій, які відбуваються на Львівщині, можна зробити висновок, що тут нарешті з'явився керівник поліції, який взявся за наведення порядку передусім з бандформуваннями. Останні ж маскуються під так званих "волонтерів" і "ветеранів" і водночас тероризують регіон.



Новина про рекет на Львівщині від видання "Вголос"