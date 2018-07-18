Видання Rolling Stone назвало 50 найкращих комедій XXI століття

Іменитий журнал Rolling Stone склав рейтинг з 50 найкращих комедій, які виходили на телеекрани ще з 2000-х років. До них увійшли такі легендарні стрічки як "Залягти на дно в Брюгге" Мартіна Макдонаха, "Дівич-вечір у Вегасі" Пола Фейга та інші.

Рейтинг фільмів формували на основі опитування глядачів видання, які серед трійки переможців обрали фільми "Переможці шоу" (2000) Крістофера Геста, "У петлі" (2009) Армандо Януччі і "Дівич-вечір у Вегасі" (2011) Пола Фейга. Читайте також: Американський журнал Rolling Stone назвав найкращу пісню від початку ХХІ століття У першу десятку фаворитів також увійшли такі стрічки як "Зведені брати" (2008) Адама Мак-Кея, "Ідіократія" (2007) Майка Джаджа, "Любов, що збиває з ніг" (2002) Пола Томаса Андерсона, "Тоні Ердманн" (2016) Марен Аде, "Зомбі на ім'я Шон" (2004) Едгара Райта, "Сорокалітній незайманий" (2005) Джадда Апатоу і "Життя за кадром" (2002) Девіда Мемет. "Переможці шоу" (2000): дивитись відео трейлеру онлайн "У петлі" (2009): дивитись відео трейлеру онлайн "Дівич-вечір у Вегасі" (2011): дивитись відео трейлеру онлайн З повним списком найкращих комедій можна ознайомитися на сайті Rolling Stone.