Відбілювання зубів: стоматолог розповів про небезпеку

Відбілювання зубів досі залишається однією з найдорожчих процедур. Та останнім часом воно стало особливо популярним, адже ціни трохи впали. Але не всі знають – якої шкоди завдає така бажана процедура.

Про це розповіла стоматолог Анна Олегова, повідомляє Нealthystyle.

З її слів, різні методики відбілювання і всі вони по-різному впливають на зуби.

Читайте також: Знищити супербактерії можливо: вчені з США знайшли спосіб

Хімічний спосіб – це вплив атомарного кисню на емаль. Ясна для процедури обробляють спеціальним захисним гелем. Процедура є агресивною і якщо речовина потрапить на ясна, то можна отримати серйозний опік.

Лазерний метод – більш ефективний та безпечний, тому що лазер впливає окремо на кожен зуб.

Ультразвуковий метод – найбільш м’який метод, адже нагрівання зубної емалі і тканин мінімальне.

Фотовибілювання – доволі новий метод. Гель перекису водню активується галогеновим світлом ламп і під впливом світла з гелю виділяється кисень, який розщеплює темний пігмент.

Хоч і варіантів дуже багато, усі негативно впливають на зубну емаль. Зокрема, відбілювати зубів не можна людям з чутливою емаллю чи захворюваннями ясен. У людей з металевими коронками відбілювати зуби можна лише після консультації з лікарем.

Після регулярного відбілювання зуби стають слабшими, а емаль – тоншою. Тож багато хто потім відчуває підвищену чутливість під час прийому їжі або чищення зубів, або ж кровоточивість ясен. Відбілювання може навіть призвести до повільного руйнування зубів. Тож після процедур слід зміцнювати зуби спеціальними пастами.