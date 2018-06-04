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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

Відбілювання зубів: стоматолог розповів про небезпеку

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Відбілювання зубів
Відбілювання зубів / Фото з відкритих джерел

Відбілювання зубів досі залишається однією з найдорожчих процедур. Та останнім часом воно стало особливо популярним, адже ціни трохи впали. Але не всі знають – якої шкоди завдає така бажана процедура.

Про це розповіла стоматолог Анна Олегова, повідомляє Нealthystyle.

З її слів, різні методики відбілювання і всі вони по-різному впливають на зуби.

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Хімічний спосіб – це вплив атомарного кисню на емаль. Ясна для процедури обробляють спеціальним захисним гелем. Процедура є агресивною і якщо речовина потрапить на ясна, то можна отримати серйозний опік. 

Лазерний метод – більш ефективний та безпечний, тому що лазер впливає окремо на кожен зуб.

via GIPHY

Ультразвуковий метод – найбільш м’який метод, адже нагрівання зубної емалі і тканин мінімальне.

Фотовибілювання – доволі новий метод. Гель перекису водню активується галогеновим світлом ламп і під впливом світла з гелю виділяється кисень, який розщеплює темний пігмент.

Хоч і варіантів дуже багато, усі негативно впливають на зубну емаль. Зокрема, відбілювати зубів не можна людям з чутливою емаллю чи захворюваннями ясен. У людей з металевими коронками відбілювати зуби можна лише після консультації з лікарем.

Після регулярного відбілювання зуби стають слабшими, а емаль – тоншою. Тож багато хто потім відчуває підвищену чутливість під час прийому їжі або чищення зубів, або ж кровоточивість ясен. Відбілювання може навіть призвести до повільного руйнування зубів. Тож після процедур слід зміцнювати зуби спеціальними пастами.

via GIPHY

 

Теги: Здоров'я Лікування LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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