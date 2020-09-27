Від 28 вересня розпочнуть відбір зразків ДНК у родичів загиблих під Харковом. Експертиза повинна ідентифікувати тіла курсантів та офіцерів.

Для встановлення осіб загиблих внаслідок падіння АН-26 поблизу Чугуєва призначили 25 ДНК-експертиз. Про це 27 вересня заявив голова Харківської обладміністрації Олексій Кучер, передає Depo.Харків.

До теми Що відомо про стан курсанта, який вижив після авіакатастрофи біля Чугуєва

Голова ОДА зазначив, що експертизи проводитимуть у Харкові. На їхнє проведення необхідно 2 –3 тижні.

Вчора займалися тим, щоб встановити осіб, від яких відбиратимуться ДНК-зразки для проведення ДНК-експертизи. За останньою інформацією, вже з понеділка, це завтра (28 вересня 2020 року – 24 канал), розпочнеться відбір зразків і, власне, проведення експертизи,

– ствердив Олексій Кучер.

За його словами, у Харкові зараз перебувають 16 із 20 родин курсантів. З усіма родинами контакт підтримує Національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Олексій Кучер додав, що вже встановлено контакти та налагоджено комунікацію з 20 сім'ями курсантів. Зустрічі провели з 16 родинами, з 4 – підтримують телефонний зв'язок та сплановано зустрічі. Також сім'ям загиблих організоване безкоштовне розміщення, автотранспорт, харчування, забезпечений медичний та психологічний супровід.

Падіння літака біля Чугуєва: головне