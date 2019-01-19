Відбір кандидатів до Вищого антикорупційного суду: скільки вже вибуло та що очікує інших

Громадська рада міжнародних експертів та Вища кваліфікаційна комісія суддів виключила з конкурсу на посаду судді Вищого антикорупційного суду 8 кандидатів. Доля ще 41 – поки невідома.

Про це повідомляє прес-служба Центру протидії корупції.

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Так, антикорупційними суддями не стануть Голуб Оксана, Загородній Анатолій, Заєць Тарас, Квятковський Анатолій, Кулініч Юрій, Мартинов Євген, Тішко Дмитро, Штульман Ігор. До слова, усі вони мали можливість прокоментувати сумніви у доброчесності та професійності, висловлені щодо них міжнародними експертами, а також відповісти на додаткові запитання.

Сьогодні ГРМЕ (Громадська рада міжнародних експертів – 24 канал) почула від кандидатів безліч маніпулятивних пояснень щодо їхнього сумнівного майна чи поведінки, проте жодне із них не вдовольнило міжнародних експертів,

– сказала експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська.

Вона також зазначила, що ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів України – 24 канал) "брала на віру найсмішніші пояснення кандидатів у конкурсі до Верховного суду".

Наступні спільні засідання ВККС та ГРМЕ мають відбутися 21, 22, 23, 24 та 28 січня. Під сумнівом залишається ще 41 кандидат на посади в Антикорсуді. Загалом успішно іспити склали 113 кандидатів.

Раніше громадські організації опублікували список кандидатів, негідних посад суддів Вищого антикорупційного суду. За оцінками експертів, майже половина з них має сумнівну репутацію.



Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за запуск закону про Вищий антикорупційний суд 21 червня 2018 року. Восени кандидати до Антикорупційного суду пройшли 2 етапи конкурсу – склали тести і написали практичне завдання.

Що таке Вищий антикорупційний суд?Це орган судової влади, який розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ. Зокрема, йдеться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво.



Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду оприлюднено такі вимоги: кандидат повинен буде мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років. Також суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів"; мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.