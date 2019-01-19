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      Відбір кандидатів до Вищого антикорупційного суду: скільки вже вибуло та що очікує інших

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      Відбір кандидатів до Вищого антикорупційного суду: скільки вже вибуло та що очікує інших
      / Фото з відкритих джерел

      Громадська рада міжнародних експертів та Вища кваліфікаційна комісія суддів виключила з конкурсу на посаду судді Вищого антикорупційного суду 8 кандидатів. Доля ще 41 – поки невідома.

      Про це повідомляє прес-служба Центру протидії корупції.

      Читайте також: Як проходить конкурс до Антикорупційного суду: детальний аналіз перших кандидатів

      Так, антикорупційними суддями не стануть Голуб Оксана, Загородній Анатолій, Заєць Тарас, Квятковський Анатолій, Кулініч Юрій, Мартинов Євген, Тішко Дмитро, Штульман Ігор. До слова, усі вони мали можливість прокоментувати сумніви у доброчесності та професійності, висловлені щодо них міжнародними експертами, а також відповісти на додаткові запитання.

      Сьогодні ГРМЕ (Громадська рада міжнародних експертів – 24 канал) почула від кандидатів безліч маніпулятивних пояснень щодо їхнього сумнівного майна чи поведінки, проте жодне із них не вдовольнило міжнародних експертів,
      – сказала експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська.

      Вона також зазначила, що ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів України – 24 канал) "брала на віру найсмішніші пояснення кандидатів у конкурсі до Верховного суду".

      Наступні спільні засідання ВККС та ГРМЕ мають відбутися 21, 22, 23, 24 та 28 січня. Під сумнівом залишається ще 41 кандидат на посади в Антикорсуді. Загалом успішно іспити склали 113 кандидатів.

      Раніше громадські організації опублікували список кандидатів, негідних посад суддів Вищого антикорупційного суду. За оцінками експертів, майже половина з них має сумнівну репутацію.

      Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за запуск закону про Вищий антикорупційний суд 21 червня 2018 року. Восени кандидати до Антикорупційного суду пройшли 2 етапи конкурсу – склали тести і написали практичне завдання.

      Що таке Вищий антикорупційний суд?Це орган судової влади, який розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ. Зокрема, йдеться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво.

      Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду оприлюднено такі вимоги: кандидат повинен буде мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років. Також суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів"; мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.

      Теги: Новини політики Новини України Корупція Антикорупційний суд Вища рада правосуддя Судді
      Джерело: 24 Канал
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