Відбір на Євро-2020: статистика України проти команд з першого кошику

Уже другого грудня збірна України з футболу дізнається суперників у кваліфікації до Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка потрапили до другого кошику, тому шанси уникнути зустрічі з грандом європейського футболу мізерні.

Найбільше матчів з дев'яти потенційних суперників українців провели проти Хорватії та Франції – по дев'ять. Натомість ще жодного разу "синьо-жовті" не грали з бельгійцями. Також Україна офіційно не зустрічалася з Нідерландами.

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Швейцарія – Україна – 2 матчі – 1 перемога – 1 нічия

У 2006 році команди зустрілися вперше. Цей матч ознаменувався для українців великим досягненням. Тоді вболівальники не побачили голів з гри, тому доля протистояння вирішилася у серії післяматчевих пенальті. Перемогу "синьо-жовтим" забезпечив Олександр Шовковський, який став першим голкіпером в історії чемпіонатів світу, що залишив свої ворота недоторканими у серії пенальті.

Другий матч команди зіграли у 2010 році. Гра мала товариський характер і завершилася нічиєю 2:2.

Португалія – Україна – 2 матчі – 1 перемога – 1 поразка

Шляхи України та Португалії пересіклися у 1996 році. Тоді команди боролися за вихід на Чемпіонат світу 1998 року. У Києві перемогу Україні забезпечив гол Юрія Максимова під завісу гри – 2:1.

А вже в Порту піренейці змогли взяти реванш, перемігши 1:0 завдяки Коуту.

Нідерланди – Україна – 2 матчі – 1 поразка – 1 нічия

З "летючими голландцями" українці зустрічалися тільки двічі в товариських матчах. У 2008 році Нідерланди розгромили наших футболістів 3:0. У 2010 команди зустрілися в Донецьку та розписали мирову – 1:1.

Англія – Україна – 7 – 1 перемога – 4 нічиї – 2 поразки

Проти родоначальників футболу Україна провела 5 офіційних матчів та 2 товариські. Саме зі спарингів розпочалася історія протистоянь. У 2000 в Лондоні "синьо-жовті" були биті 2:0, а за чотири роки в Ньюкаслі українці програли 3:0.

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У 2009 збірні провели дві офіційні гри в рамках відбору до Чемпіонату світу 2010. У Лондоні команда Олексія Михайличенка поступилася 2:1. У повторній грі українцям потрібно було перемагати, щоб потрапити в плей-офф. Україна із завданням впоралися – запорукою перемоги став прекрасний гол Сергія Назаренка – 1:0.

У 2012 команди були суперниками в групі на чемпіонаті Європи. Як відомо, це був кінцевий матч і збірній Олега Блохіна потрібна була перемога, щоб пройти в 1/4 фіналу. Втім, англійці перемогли в Донецьку 1:0. Хоча всім уболівальникам закарбувався в пам’яті не результат, а помилка головного арбітра Віктора Кашшаї, який не зарахував чистий гол Марко Девіча.

Ще два матчі між собою Україна та Англія провели під час відбірної кампанії до ЧС-2014. На "Вемблі" англійці врятували нічию на останніх хвилинах завдяки пенальті, який реалізував Френк Лемпард. У 2013 збірні розписали також нічию – 0:0.

Франція – Україна – 9 матчів – 1 перемога – 5 нічиїх – 3 поразки

Історія цього протистояння бере початок в 1999 році. Збірні зійшлися в рамках відбору до Євро-2000. У двох матчах команди так і не зуміли відзначитися бодай голом. Уже у 2004 у Парижі Україна програла спаринг 1:0.

У 2007 році збірні знову зустрілися під час відбору до Євро-2008. У Сен-Дені Україна програла 2:0, а в Києві зіграли внічию 2:2. У 2011 команди провели спаринг у Донецьку, який завершився 1:4 на користь "триколірних".

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У 2012 Україна та Франція зійшлися в Донецьку на груповому етапі Євро. Уболівальники точно запам’ятали не результат (2:0 на користь Франції), а зливу, через яку довелося призупинити поєдинок.



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Нарешті останні дві гри відбулися у 2013 в рамках плей-офф до Чемпіонату світу. У Києві підопічні Михайла Фоменка перемогли 2:0, чим багато кого здивували. Однак матч-відповідь став повним розчарування. "Синьо-жовті" поступилися 3:0 і не змогли вийти на ЧС-2014.

Іспанія – Україна – 5 матчів – 4 поразки – 1 нічия

Перший матч команд відбувся у 2003 році в рамках відбору до Євро-2004. У Києві збірні розписали нічию 2:2, а в Ельче іспанці здобули звитягу – 2:1. Що цікаво, тоді в групі з українцями грали греки, які й виграли футбольну першість.

Наступне протистояння з "фурією" стало історичним для України, оскільки команда Олега Блохіна дебютувала на Чемпіонаті світу в Німеччині. Втім, свято швидко перетворилося на трагедію. Українці пропустили два голи в дебюті. Унеможливило шанси наших футболістів на позитивний результат вилучення Владислава Ващука на старті другого тайму. Тож українці програли 4:0, хоч згодом змогли вийти з групи.

Ще два поєдинки Україна й Іспанія зіграли під час відбору на Євро-2016. Обидві гри закінчилися мінімальними перемогами "червоної фурії".

Хорватія – Україна – 9 матчів – 1 перемога – 5 поразок – 3 нічиїх

Україно-хорватське протистояння розпочалося в 1993 році, коли у товариській грі наші футболісти програли 3:1. У 1995 році у відборі до Євро-1996 хорвати розгромили Україну 4:0. Однак згодом команда Анатолія Конькова змогла взяти реванш, здобувши мінімальну перемогу вдома. Поки це єдина звитяга України в цьому протистоянні.

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У 1997 у плей-офф до ЧС-1998 хорвати перемогли 2:0, а гра в Києві завершився 1:1. У 2009 збірні знову зустрілися під час відбору до ЧС. Обидва матчі завершилися нічиєю. Гра в Харкові – 0:0, в Загребі – 2:2.

Найсвіжішими в пам'яті українців є матчі у 2017 році. Знову команди боролися за путівку на Мундіаль. На виїзді підопічні Шевченка поступилася 1:0.

У жовтні збірні зустрілися в Києві, де українці програли 2:0 та втратили шанси поїхати на ЧС-2018. Мундіаль же став найуспішнішим в історії Хорватії, яка дійшла до фіналу.

Польща – Україна – 8 матчів – 3 перемоги – 2 нічиї – 3 поразки

У 1998 році Україна програла товариський матч географічному сусіду 1:2. Наступні дві зустрічі відбулися в рамках відбору до ЧС-2002. У Києві під орудою Леоніда Буряка "синьо-жовті" були биті 1:3. Гра у Хожуві завершилася 1:1.

У 2008 і 2010 роках Польща та Україна провели два спаринги – в активі українців перемога та нічия. Під час відбіркової кампанії до ЧС-2014 Україна здобула дві перемоги: на виїзді розгромила поляків 3:1, а в Харкові завдяки голу Ярмоленка здобули мінімальну звитягу.

Остання ж гра між збірними відбулася на провальному для України Євро-2016, де в кінцевій грі "синьо-жовті" поступилися 1:0.

Таким чином, збірна України зіграла проти восьми команд з першого кошику 44 матчі. У них українці здобули тільки 8 перемог та 15 разів розходилися миром. У пасиві "синьо-жовтих" – 21 поразка. Найзручніші суперники – Польща, Швейцарія, Португалія та Нідерланди. Найменш бажані суперники - Франція, Іспанія, Хорватія та Англія. Бельгія досі залишається загадкою.