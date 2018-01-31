Відбір на Євробачення-2018: гурт The Erised презентували свою конкурсну пісню Heroes

Національний відбір на Євробачення 2018 стартує вже 10 лютого. Учасники Нацвідбору-2018 – гурт The Erised – презентували конкурсну композицію, з якою будуть боротися за право представляти Україну на Євробаченні-2018.

Композицію можна почути на Google Play Music та Deezer. Поки що безкоштовно почути пісню – не можна. Для широкої аудиторії пісня зазвучить вже 10 лютого, під час першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2018.

Читайте також: Відбір на Євробачення 2018: пісні та біографії усіх учасників від України

The Erised – український англомовний гурт. Самі учасники називають свою музику "живою електронною музикою", а жанр характеризують як futurepop. Вокалістка – харків'янка Соня Сухорукова, яка підкорила Святослава Вакарчука своїм співом ще в "Голосі країни". Соня навіть співала разом з лідером ОЕ на їхньому концерті в Харкові. Також вона була фіналісткою "Фабрики зірок". До того ж у неї солідне чоловіче плече – барабанщик Олександр Люлякін з гурту "Бумбокс", гітарист Ігор Кириленко (грає з LOBODA) і саундпродюсер Данило Марін.



Учасники Нацвідбору на Євробачення 2018: гурт The Erised

Одна із найвідоміших композицій гурту "Pray" набрала понад мільйон прослуховувань на всесвітньо відомому сервісі "Spotify". Дебютний альбом гурту "Room 414" отримав позитивні відгуки від менеджера Селени Гомес, про що він написав у своєму Twitter-акаунті.

У гурту "The Erised" все тільки починається, і ми впевнені, що попереду на музикантів чекає велике музичне майбутнє. А чи зможуть вони представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2018 – дізнаємось вже зовсім скоро.

Нагадаємо, прямі ефіри Національного відбору 2018 стартують в лютому одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ. Два півфінали відбудуться 10 і 17 лютого, а фінал – 24 лютого, в якому і визначиться представник України на конкурсі. Обиратимуть переможця шляхом голосування – глядацького та голосуванням журі.