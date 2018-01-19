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Нацвідбір на Євробачення-2018: у якому порядку будуть виступати учасники у півфіналах

16:57, сьогодні 665 Читать новость на русском
Нацвідбір на Євробачення 2018: результати жеребкування
Нацвідбір на Євробачення 2018: результати жеребкування / gettyimages

Національний відбір на Євробачення 2018 стартує 10 лютого. Протягом двох півфіналів та одного фіналу у прямих ефірах 18 учасників будуть змагатися за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2018.

Євробачення. Національний відбір – це музичний конкурс, що визначає представника України на пісенному конкурсі Євробачення. Шоу проводиться щороку, починаючи з 2016. Цього року шляхом конкурсу оберуть представника, який буде змагатись за перемогу у Португалії, де й відбудеться Євробачення 2018.

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Попередній відбір тривав до 15 січня. Усі охочі могли заповнити анкету та представити свою композицію. Умови були наступними: учаснику мало виповнитися 16 років, а авторська композиція не могла була оприлюднена до 1 вересня попереднього року. Після цього музичний продюсер Руслан Квінта обрав 18 учасників, які потраплять до прямих ефірів Нацвідбору і лише хтось один із них буде представляти Україну.

Прямі ефіри Національного відбору 2018 стартують в лютому одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ. Два півфінали відбудуться 10 і 17 лютого, а фінал – 24 лютого, в якому і визначиться представник України на конкурсі. Обиратимуть переможця шляхом голосування – глядацького та голосуванням журі.

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Сьогодні, 19 січня, музичний продюсер Національного відбору на Євробачення-2018 Руслан Квінта та його команда провели жеребкування і визначили порядок виступу півфіналістів у конкурсі, повідомляє Еurovision.stb.ua.

Учасники представлять свої пісні в двох півфіналах (10, 17 лютого) по 9 виконавців в кожному.

Відбір на Євробачення 2018 від України перший півфінал – порядок виступів учасників:


Відбір на Євробачення 2018 від України: учасники першого півфіналу

СONSTANTIN
Сергій Бабкін
LAUD
KAZKA
The ВЙО
Kozak System
VILNA
Pur:Pur
The Erised

Відбір на Євробачення 2018 від України другий півфінал – порядок виступів учасників:


Відбір на Євробачення 2018 від України: учасники другого півфіналу

Ingret Kostenko
MELOVIN
JULINOZA
TAYANNA
KADNAY
Yurcash
Mountain Breeze
ILLARIA
DILEMMA

Теги: Музика LifeStyle Новини культури Євробачення 2018 Євробачення
Джерело: 24 Канал
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