Нацвідбір на Євробачення-2018: у якому порядку будуть виступати учасники у півфіналах

Національний відбір на Євробачення 2018 стартує 10 лютого. Протягом двох півфіналів та одного фіналу у прямих ефірах 18 учасників будуть змагатися за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2018.

Євробачення. Національний відбір – це музичний конкурс, що визначає представника України на пісенному конкурсі Євробачення. Шоу проводиться щороку, починаючи з 2016. Цього року шляхом конкурсу оберуть представника, який буде змагатись за перемогу у Португалії, де й відбудеться Євробачення 2018.

Читайте також: Відбір на Євробачення 2018: пісні та біографії усіх учасників від України Попередній відбір тривав до 15 січня. Усі охочі могли заповнити анкету та представити свою композицію. Умови були наступними: учаснику мало виповнитися 16 років, а авторська композиція не могла була оприлюднена до 1 вересня попереднього року. Після цього музичний продюсер Руслан Квінта обрав 18 учасників, які потраплять до прямих ефірів Нацвідбору і лише хтось один із них буде представляти Україну. Прямі ефіри Національного відбору 2018 стартують в лютому одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ. Два півфінали відбудуться 10 і 17 лютого, а фінал – 24 лютого, в якому і визначиться представник України на конкурсі. Обиратимуть переможця шляхом голосування – глядацького та голосуванням журі. Читайте також: Євробачення 2018: Сергій Притула вдруге стане ведучим Нацвідбору

Сьогодні, 19 січня, музичний продюсер Національного відбору на Євробачення-2018 Руслан Квінта та його команда провели жеребкування і визначили порядок виступу півфіналістів у конкурсі, повідомляє Еurovision.stb.ua.

Учасники представлять свої пісні в двох півфіналах (10, 17 лютого) по 9 виконавців в кожному.

Відбір на Євробачення 2018 від України перший півфінал – порядок виступів учасників:



Відбір на Євробачення 2018 від України: учасники першого півфіналу

СONSTANTIN

Сергій Бабкін

LAUD

KAZKA

The ВЙО

Kozak System

VILNA

Pur:Pur

The Erised

Відбір на Євробачення 2018 від України другий півфінал – порядок виступів учасників:



Відбір на Євробачення 2018 від України: учасники другого півфіналу

Ingret Kostenko

MELOVIN

JULINOZA

TAYANNA

KADNAY

Yurcash

Mountain Breeze

ILLARIA

DILEMMA