Відбір на Євробачення 2018: пісні та біографії усіх учасників від України

Національний відбір на Євробачення 2018 стартує 10 лютого. Протягом двох півфіналів та одного фіналу у прямих ефірах 18 учасників будуть змагатися за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2018.

Євробачення. Національний відбір – це музичний конкурс, що визначає представника України на пісенному конкурсі Євробачення. Шоу проводиться щороку, починаючи з 2016. Цього року шляхом конкурсу оберуть представника, який буде змагатись за перемогу у Португалії, де й відбудеться Євробачення 2018.

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Попередній відбір тривав до 15 січня. Усі охочі могли заповнити анкету та представити свою композицію. Умови були наступними: учаснику мало виповнитися 16 років, а авторська композиція не могла була оприлюднена до 1 вересня попереднього року. Після цього музичний продюсер Руслан Квінта обрав 18 учасників, які потраплять до прямих ефірів Нацвідбору і лише хтось один із них буде представляти Україну.

Прямі ефіри Національного відбору 2018 стартують в лютому одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ. Два півфінали відбудуться 10 і 17 лютого, а фінал – 24 лютого, в якому і визначиться представник України на конкурсі. Обиратимуть переможця шляхом голосування – глядацького та голосуванням журі.

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І поки до прямих ефірів лишилося не так багато часу, пропонуємо ознайомитися із біографіями учасників. Свої конкурсні пісні представили ще не всі учасники, тож ми будемо чекати разом з вами на прем'єри та доповнювати матеріал. Слідкуйте, щоб не пропустити найважливішого!

The Erised

The Erised – український англомовний гурт. Самі учасники називають свою музику "живою електронною музикою", а жанр характеризують як futurepop. "The Erised" – єдині українці, які підписали контакт з британським лейблом Hospital Records. Тож не дивно, що гурту часто приписують "західне звучання".

Вокалістка – харків'янка Соня Сухорукова, яка підкорила Святослава Вакарчука своїм співом ще в "Голосі країни". Соня навіть співала разом з лідером ОЕ на їхньому концерті в Харкові. Також вона була фіналісткою "Фабрики зірок". До того ж у неї солідне чоловіче плече – барабанщик Олександр Люлякін з гурту "Бумбокс", гітарист Ігор Кірілленко (грає з LOBODA) і саундпродюсер Данило Марін.



Учасники Нацвідбору на Євробачення 2018: гурт The Erised

Одна із найвідоміших композицій гурту "Pray" набрала понад мільйон прослуховувань на всесвітньо відомому сервісі "Spotify". Дебютний альбом гурту "Room 414" отримав позитивні відгуки від менеджера Селени Гомес, про що він написав у своєму Twitter-акаунті.

У гурту "The Erised" все тільки починається, і ми впевнені, що попереду на музикантів чекає велике музичне майбутнє. Свою конкурсну композицію для Нацвідбору гурт ще не презентував. Однак, нещодавно відбулася прем'єра пісні "Run", і, можливо, саме із нею гурт і буде змагатись за перемогу.

The Erised – Run (відео)

Сергій Бабкін

конкурсна пісня – "Крізь твої очі"

Сергій Бабкін – учасник легендарного дуету 5'nizza, успішний сольний вокаліст та тренер "Голосу країни" Сергій Бабкін теж вирішив поборотися за участь у конкурсі. До речі, два роки тому за право представляти Україну на Євробаченні-2016 боровся інший учасник гурту 5'nizza – Андрій Запорожець (SunSay), виконавець потрапив до фіналу та поступився Джамалі.

Шанси потрапити до фіналу Нацвідбору і, можливо, навіть його виграти, у Бабкіна немаленькі. Адже порівняно з іншими учасниками Сергій має сотні відіграних концертів в Україні та поза межами нашої країни. Щоправда, справедливо підмітити, що скандал, який у 2016 році розгорівся навколо Запорожця, може очікувати і Бабкіна. Не так давно, у жовтні у Львові зірвали концерт Бабкіна, причина – його гастролі в Росії після анексії Криму. Схожі ж звинувачення лунали й на адресу Запорожця від Руслани.



Учасники Нацвідбору на Євробачення 2018: Сергій Бабкін

Я патріот своєї країни. Я люблю свою країну. Я стараюсь для своєї країни і для своїх людей. Ті, хто знають мене, знають, що я далекий від політики. Вони знають, що я говорю зі сцени, говорю своїми піснями,

– заявив Бабкін після скандалу у Львові.

На Нацвідборі Бабкін заспіває свою нову авторську пісню "Крізь твої очі". Таку композицію музикант вибрав, бо хоче представляти й популяризувати за межами нашої країни саме українську мову. Композиція ще не з'явилася в мережі, але співак розповів, що вона про любов до сім’ї, батьків та рідної країни, про сильні почуття, знайомі сильним чоловікам.

У мене, за відчуттями, ця пісня асоціюється з цифрою 3. У кожного чоловіка в житті є три головні жінки – це мама, дружина та донька. Мій посил був до них. Адже кожна з них колись була донькою і колись буде матір’ю. А я, як чоловік, дякую кожній із них за своє життя і за те, яке вони ще принесуть у цей світ,

– так він описав свою пісню.

В Нацвідборі також бере участь Юлія Запорожець (Julinoza), Бабкін був наставником дівчини на шоу "Голос країни". Тож поспостерігати за тим, як будуть змагатись "вчитель" та "учениця" – буде дуже цікаво.

Сергій Бабкін – Де би я (відео)

Constantine

Constantine – незвичайний і космічний український співак, про якого вперше вся країна почула під час сліпих прослуховувань в шоу "Голос країни" 6 сезон. Тоді своїм вокалом він підкорив трьох суддів і обрав за наставника Івана Дорна. І мусимо додати, що не прогадав. Навіть після закінчення шоу співпраця музикантів не закінчилася. Дорн взяв Костю під своє продюссерське крило.



Учасник Нацвідбору на Євробачення 2018: Constantine

І вже в червні 2017 року на лейблі Masterskaya (Івана Дорна) вийшов перший дебютний альбом Constantine "Один". В альбомі потойбічний вокал виплітається з м'якого хаусу, яскравого R`n`B і ліричних балад для хіпстерів. Що ще можна додати до цього коктейлю? З якою саме композицією співак буде змагатись у Нацвідборі – поки невідомо. Але ми вже в передчутті – це буде щось дуже космічне.

Constantine – Дороги (відео)

Kozak System

Kozak System – український гурт, який заснований в 2012 році з музикантів, які вийшли зі складу гурту "Гайдамаки". Варто відзначити, що трансформація гурту "Гайдамаки" вийшла досить успішною. До нинішнього часу "Kozak System" вже встигли попрацювати разом із Сашком Положинським, Катею Chilly, Сергієм Жаданом та Юрком Іздриком, а також випустити три платівки.



Учасники Нацвідбору на Євробачення 2018: гурт Kozak System

За час свого існування відвідали з концертами більше 18 країн світу та, що тут додати, мають цілу армію фанатів в Україні! Гідні суперники, згодні? Свою конкурсну композицію музиканти ще також не презентували, тож пропонуємо послухати добре відому композицію "У осені очі твої" та оцінити їхні шанси на перемогу.

Kozak System – У осені твої очі (відео)

The ВЙО

The ВЙО – це гурт-легенда. І це без перебільшення. Музиканти почали разом грати іще у далекому 1991 році. Навіть вважають, що точкою відліку стилю реггі в Україні можна вважати утворення гурту в місті Кобеляки.



Учасники Нацвідбору на Євробачення 2018: гурт The Вйо

9 років потому вони вирішили припинити свою діяльність, та надовго втриматися не змогли. У 2008 вони повернулися, і за цей час вже встигли видати кілька альбомів. Тепер гурт хоче запалити на "Євробаченні".

The ВЙО – Зорі (відео)

Julinoza

конкурсна пісня – "Hto ya"

Julinoza – дует вокалістки, композитора, автора текстів та аранжувань Юлії Запорожець і одного з найбільш неординарних барабанщиків України Ігоря Чеботарьова. І хоч дует існує з 2014 року, вся Україна почула про нього, коли Юлія Запорожець взяла участь у 7 сезоні шоу "Голос країни". Її наставником був Сергій Бабкін, який теж буде змагатись за участь у Євробаченні-2018.

Цей дует гармонійно змішує в своїх творах альтернативний джаз, тріп-хоп і електроніку – і звучить це незабутньо! Музика Julinoza кінематографічна і споглядальна, а поезія звучить українською, англійською, російською та французькою мовами.



Учасники Нацвідбору на Євробачення 2018: дует Julinoza

Дует – частий гість українських фестивалів. Це Odessa International Film Festival, International Jazz Day, Odessa Jazz Fest, Koktebel Jazz Fest, AlfaJazz Fest, UlichnayaEda IstokStage, AtlasWeekendі багато інших.

Для Нацвідбору Julinoza спеціально написали композицію "Hto ya" та вже встигли її презентувати. Слухайте та насолоджуйтесь!

Julinoza – Hto ya (відео)

Dilemma

Dilemma – український гурт з Києва, який працює в напрямках гіп-гоп та R'n'B. Гурту був заснований у 2002 році, поки що на рахунку у музикантів два альбоми, численні виступи на радіостанціях і яскраві кліпи.

Дебютний альбом "Це наше" вийшов у 2016 році. Також, напевно, ви чули композицію "Літо", яку музиканти виконують разом із Олегом Скрипкою. Також спільний кліп гурту "Dilemma " і "Пара Нормальних" ротувався на усіх музичних каналах країни і стає стовідсотковим хітом. Пісня "Ей, Бейба" звучала майже на кожній дискотеці і принесла гурту миттєвий успіх.



Учасники Нацвідбору на Євробачення 2018: гурт Dilemma

Dilemma – такий собі україномовний латиноамериканський поп-R'n'B. Гримуча суміш, правда? Але не без ложки дьогтю. Після прем'єри нового кліпу "Na party" гурт звинуватили у плагіаті. Адже аж дуже новий кліп нагадує гурт "Die Antwoord" і їхню пісню "Baby's On Fire". Поки гурт не презентував конкурсну пісню, порівнюємо композиції! А ви помітили схожість?

DILEMMA – Na party (відео)

Die Antwoord – Baby's On Fire (відео)

KAZKA

конкурсна пісня – "Дива"

KAZKA — музичний гурт із Києва, який грає в стилі experimental pop з елементами електро-фольку. Гурт дуже молодий, адже його заснували Олександра Зарицька та Нікіта Будаш лише у 2017 році!

Популярність гурт здобув після релізу пісні "Свята" у березні 2017 року. Композиція одразу стала хітом і підкорила радіостанції України. Свій перший альбом гурт обіцяє презентувати в березні цього року.



Учасники Нацвідбору на Євробачення 2018: гурт KAZKA

Проте, не дивлячись на свій юний вік, гурт встиг взяти участь у 8 сезоні шоу "Х-фактор". Тренером гурту на проекті став Андрій Данилко, який й буде в журі Нацвідбору. За підсумками глядацького голосування гурт покинув шоу в 5-му ефірі.

Свій другий сингл "Дива" гурт презентував одразу після того, як покинув "Х-фактор". Ця пісня – це тонка лірична жіноча історія про дівчину, яка кохає так сильно й гаряче, що аж сніг навколо тане. А її кохання – справжнє святкове диво, що огортає теплом та допомагає забути про минулі розчарування. Саме з цією композицію гурт буде змагатись за перемогу на Нацвідборі на Євробачення 2018. Чи зможе ця композиція розтопити серця суддів та глядачів – дізнаємося уже зовсім скоро.

KAZKA – Дива (відео)

Yurcash

Yurcash – український фолк-панк-рок гурт, який у 2004 року заснував співак Юрій Нечистяк, більш відомий як Юрко Юрченко. Популярність гурту принесла пісня "Мундіаль", кліп на яку з'явився перед стартом збірної України на чемпіонаті світу з футболу 2006 року.



Учасники Нацвідбору на Євробачення 2018: гурт Yurcash

Разом із гуртом KAZKA музиканти взяли участь у 8 сезоні "Х-фактора". Yurcash потрапили у фінал пісенного конкурсу та поступили перемогою Михайлу Панчишину. Через кілька днів після фіналу Юрко Юрченко зробив дуже гучну заяву. За його словами, гурт хотів виграти "Х-фактор" та назавжди залишити сцену.

Але, як можна зрозуміти, у музикантів плани змінились. Адже вони вирішили боротися у Нацвідборі на Євробачення 2018 та почали збирати кошти на запис нових пісень. Поки що композицію, з якою вони будуть підкорювати Нацвідбір, музиканти теж не презентували.

Yurcash – Minuets (відео)

Mountain Breeze

Mountain Breeze – один із найяскравіших колективів на шоу "Х-фактор". Після участі у сьомому сезоні хлопці активно записують сингли, знімають кліпи та виступають для широкої аудиторії. Як відомо, наставник Mountain Breeze – Андрій Данилко – продовжує продюсувати їх і зараз.



Учасники Нацвідбору на Євробачення 2018: гурт Mountain Breeze

Гурт планував взяти участь у Нацвідборі на Євробачення-2017. Тоді музиканти навіть записали пісню для конкурсу разом із шведськими музикантами – "Running Low". Проте музиканти вирішили, що їм ще рано до Нацвідбору та вирішили зачекати ще рік.

Конкурсну пісню для цьогорічного Нацвідбору музиканти ще не презентували.

Mountain Breeze – Running Low (відео)

Ingret Kostenko

Ingret Kostenko – українська співачка, яка заявила про себе участь у шоу "Х-фактор" (6 сезон) та "Голос країни" (7 сезон). У "Голосі" дівчина дібралась аж до суперфіналу та поступилась перемогою.



Учасниця Нацвідбору на Євробачення 2018: Ingret Kostenko

Зараз вже співачка відчуває в собі сили підкорити Нацвідбір на Євробачення 2018. Костенко хоче своєю творчістю подарувати усім навколо казку, яку вона створює музикою. Але поки що свою "казкову" композицію співачка не презентувала.

Ingret Kostenko – Пташечка (відео)

Vilna

Vilna – гурт, вокалісткою якого є Ірина Василенко – фіналістка 5 сезону "Х-фактора". Участь в "Х-факторі" принесла Ірині Василенко успіх і чимало цікавих пропозицій. Дівчина почала співпрацювати з відомим іноземним лейблом, активно зніматися в рекламі, та найголовніше – її музична кар’єра пішла різко вгору.

Ідея створення гурту VILNA з’явилася у продюсера Дениса Ямбора, коли до нього у студію звукозапису прийшла Ірина, аби реалізувати власну музичну ідею. Згодом гурт поповнився і до нього долучилися Юрій Водолажський (Wodo), відомий за роботою із Brunettes Shoot Blonds та Артемом Пивоваровим, а також молодий музикант і саундпродюсер Микита Рева (Nick Aver).



Учасники Нацвідбору на Євробачення 2018: VILNA

Назва VILNA не випадкова. Головна ідея композиції FOREST SONG, з якою команда вирішила розпочати свій шлях, – це ідея свободи і незалежності як невід’ємної потреби людини й особистості.

Цього року гурт вирішив піти далі та спробувати свої сили у Нацвідборі на Євробачення 2018. Наразі вони активно працюють над своєю композицією для пісенного шоу.

Ірина Василенко – Zombie (The Cranberries cover)

LAUD

LAUD – український співак (Влад Каращук), який прославився після участі у 6 сезоні шоу "Голос країни", де потрапив у фінал. Музикант уже встиг виступити на розігріві у Джамали, яка буде суддею Нацвідбору.



Учасник Нацвідбору на Євробачення 2018: LAUD

19 липня 2017 року вийшов перший відеокліп на пісню "У цю ніч", а в грудні світ побачив другий сингл "Не залишай" та відеокліп до пісні. З якою піснею співак буде боротись за перемогу на Нацвідборі – поки невідомо.

LAUD – У цю ніч (відео)

TAYANNA

TAYANNA – українська співачка, яка до 2011 року була в складі гурту "Гарячий шоколад", а після того почала свою сольну кар'єру. Співачка вже не вперше буде боротись за можливість представляти Україну на Євробаченні.

На Нацвідборі на Євробачення-2017 TAYANNA потрапила у фінал та отримала найвищі оцінки від журі, але від глядачів отримала меншу кількість балів, ніж O.Torvald, тому, хоч вони обоє отримали однакову кількість балів, саме O.Torvald стали переможцями, бо, за умовами конкурсу, саме бали від глядачів мають вирішальне значення в спірних моментах.

Під час першого півфіналу співачка отримала порцію критики від Андрія Данилка, між ними навіть розгорівся невеличкий скандал.



Учасниця Нацвідбору на Євробачення 2018: TAYANNA

"Tayanna, ви знаєте, я от послухав пісню. Все добре, але як ніби я вже чув цю пісню 200 мільйонів разів...", – сказав тоді Данилко.

У грудні 2017 році TAYANNA із піснею "Шкода" виступила на щорічній українській музичній премії – "M1 Music Awards 2017". Також на цій премії вона перемогла в номінації "Прорив року".

Співачка не могла визначитися з конкурсною піснею для Нацвідбору на Євробачення 2018, тому вибір композиції вона довірила слухачам радіостанцій "NRJ" і "Люкс ФМ". За результатами голосування була обрана пісня "Квітка" з нового альбому артистки "Тримай". Однак, як з'ясувалося згодом, композиція не проходить за правилами Євробачення.

Згідно з регламентом конкурсу, пісні повинні бути новими. Не можна виступати з піснею, комерційний реліз якої відбувся до 1 вересня попереднього року. А композиція Решетняк була представлена ​​до 1 вересня 2017 року. Тож поки невідомо, яку саме композицію співачка буде виконувати на Нацвідборі цього року.

TAYANNA — Квітка (відео)

KADNAY

KADNAY – український indie, electro-pop гурт, створений в 2012 році. Основні учасники колективу: Діма Каднай (вокал, гітара) – фронтмен гурту, автор музики і слів. Філ Коляденко (вокал, гітара, клавіші) – гітарист групи, автор музики і слів. Дмитра усі пам'ятають із шоу "Шанс" та "Фабрика зірок", де він брав участь.

У грудні 2014 року музиканти презентували свій дебютний однойменний альбом, офіційний реліз якого відбувся 16 грудня. Влітку 2016 року артисти закінчили роботу над другою платівкою під назвою "23FLOOR", офіційний реліз якої відбувся 10 червня на iTunes.



Учасники Нацвідбору на Євробачення 2018: гурт KADNAY

Гурт вже брав участь у Нацвідборі на Євробачення у 2017 році. Тоді з синглом "Freedom In My Mind" музиканти отримали максимальний бал від журі за свій виступ, але так і не потрапили до фіналу. Пісню, з якою вони будуть штурмувати Нацвідбір цього року, музиканти поки не презентували. Але ми впевнені, що вона буде не менш потужною, ніж минулого року!

KADNAY — Freedom In My Mind (відео)

Pur:Pur

Pur:Pur – харківський гурт, якому нещодавно виповнилось 8 років! За плечима у музикантів сотні концертів, десятки фестивальних виступів, кілька альбомів і своя віддана армія фанатів. Однак на всю країну вони прогриміли під час Нацвідбору на Євробачення-2016 з піснею "We Do Change", де поступилися перемогою Джамалі.

Невже було реально забути космічні капелюшки, чутливий голос та атмосферний виступ Pur:Pur? Ми впевнені, що точно ні. Тож дуже раді, що й цьогорічний Нацвідбір не обійдеться без цього гурту.



Учасники Нацвідбору на Євробачення 2018: гурт Pur:Pur

Колектив продовжує відкривати і досліджувати себе, постійно експериментуючи і закручуючи формати в фантасмагоричний клубок казкових і хвилюючих історій. І коли ви починаєте досліджувати цей коктейль електронно-акустичних полотен та чистого вокалу Нати Сміріної, то стає незрозуміло, де починається реальність, а де справжня магія.

Композицію для цьогорічного Нацвідбору гурту ще не презентував, але ми вже в передчутті чогось до божевілля красивого та щирого!

Pur:Pur – We Do Change (відео)

MELOVIN

конкурсна пісня – "Under The Ladder"

MELOVIN – український співак та переможець 6 сезону шоу "Х-фактор". Торік співак вже пробував свої сили на Нацвідборі на Євробачення-2017, а цьогоріч планує взяти реванш і таки підкорити глядачів і журі Нацвідбору. За результатами голосування глядачів та журі в 2017 році, MELOVIN потрапив до фіналу відбору, де знову отримав максимальний бал від глядачів. У підсумку посів третє місце, поступившись співачці Tayanna та гуртові "O.Torvald".

"Хочу взяти реванш. Я налаштований дуже рішуче і не хочу підводити глядачів. Вважаю, якщо вони віддали найбільшу кількість голосів за мене, то я повинен дати їм відповідь і повернутися", – розповів раніше MELOVIN.



Учасник Нацвідбору на Євробачення 2018: MELOVIN

Днями він презентував широкому загалу свій трек, який, на його думку, допоможе отримати першість у відборі та поїхати представляти Україну в Лісабоні. Пісня для Євробачення 2018 називається "Under The Ladder".

MELOVIN – Under The Ladder (відео)

ILLARIA

ILLARIA – українська співачка з грецьким корінням та ім'ям, яке означає "та, що несе світло". Співачка стверджує, що своєю творчістю хоче подарувати нове дихання української етнічної музики.

На вітчизняній сцені ІLLARIA вирізняється своїм містичним образом, оригінальним репертуаром та чуттєвим сильним голосом, діапазон якого сягає трьох октав.



Учасниця Нацвідбору на Євробачення 2018: ІLLARIA

У своїх піснях співачка сміливо поєднує фольклорні мотиви із сучасними світовими тенденціями. І вже втретє цього року буде боротися за можливість представляти Україну на Євробаченні. До цього вона вже брала участь у Нацвідборах 2014 та 2017 роках. Свою конкурсну пісню співачка поки не презентувала. Як гадаєте, чи є шанс у ІLLARIA стати переможницею цього разу?

ILLARIA — Світ належить мені (відео)

Ім'я учасника, який представлятиме Україну на Євробаченні 2018, ми всі дізнаємось 24 лютого. А кого б ви хотіли бачити переможцем? Пишіть свої варіанти у коментарях.