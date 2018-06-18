Відбірні версії процесора Intel Core i7-8086K: особливості модифікації

Портал Silicon Lottery підготував відбірні версії "ювілейного" чіпа Intel Core i7-8086K, які вирізняються високим розгінним потенціалом. Варто зазначити, що даний CPU цікавий високою номінальною частотою, яка складає від 4 до 5 Ггц в режимі Turbo Boost, а його реліз приурочили до 40-річчя випуску 16-бітного процесора Intel 8086.

Про це повідомляє Overclockers.

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Добірні екземпляри Intel Core i7-8086K, які пропонує Silicon Lottery, вже пройшли через "скальпування", а в якості заміни штатної термопасти під кришкою CPU виступає рідкий метал Thermal Grizzly Conductonaut. Стверджується, що після даної процедури середня температура процесора знижується на 15-25 ° C в залежності від характеру навантаження.

Наразі в асортименті Silicon Lottery є чотири види попередньо "скальпованих" Core i7-8086K, які відрізняються частотним потенціалом. Найдоступніші (ціна на які не перевищує 470 доларів (близько 12 368 гривень)) гарантовано тримають розгін до 5 ГГц на всіх ядрах при напрузі 1,4 В, тоді як чіпи, які стабільно працюють на швидкості в 5,3 ГГц з напругою 1,435 В, були оцінені рітейлером в 860 доларів (близько 22 631 гривня).



Модифікації Intel Core i7-8086K та їх ціни

Така істотна різниця в ціні обумовлена ​​тим, що лише 14% протестованих процесорів здатні працювати на подібних частотах. Для порівняння, планку в 5,1 ГГц беруть 92% всіх Core i7-8086K, а до 5,2 ГГц можна розігнати 60% "ювілейних" CPU.

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