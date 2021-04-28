Збило авто і наїхав тролейбус: жорстка ДТП з пішоходом у Дніпрі

На набережній Перемоги в Дніпрі ввечері 27 квітня чоловіка збив автомобіль. Потім пішохід потрапив і під колеса тролейбуса та його забрала швидка.

Як повідомили в поліції Дніпра в коментарі 24 каналу, це трапилося приблизно о 21 годині. Чоловік переходив дорогу не на пішохідному переході.

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Наслідки аварії з пішоходом у Дніпрі / Колаж телеграм-каналу "Дніпро Сьогодні"

Деталі події від поліції

За кермом автомобіля Geely був 64-річний чоловік.

Він не встиг загальбувати і збив пішохода.

Як наслідок той впав під колеса тролейбуса.

Його забрала швидка допомога. Який наразі стан потерпілого – невідомо.

Правоохоронці почали розслідування.

Що ще відомо

По фото з місця видно, що у Geely пом'явся дах, капот, відпало дзеркало та пробилося лобове скло. На дорозі залишилися плями крові.

Як повідомив телеграм-канал "Дніпро зараз", чоловік майже перебіг на інший бік дороги. Це трапилось за 50 метрів від пішохідного переходу. Тролейбус у момент ДТП від'їжджав від зупинки.