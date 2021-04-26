Відбійник повністю пробив двері позашляховика: біля Дніпра трапилася жорстка ДТП – фото
За селом Петриківського району біля Дніпра ввечері 25 квітня трапилася аварія з Audi SQ7. Водій автомобіля не впорався з керуванням та влетів у відбійник. Огорожа практично встромилася у дверцята авто, але дивом ніхто не постраждав.
Джерело:ДСНС Дніпропетровщини
ДТП трапилася біля села Гречане приблизно о 23:05. Авто злетіло з дороги на перехресті траси Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка. Для ліквідації наслідків довелося викликати рятувальників.
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Рятувальники прибули до місця аварії / Фото ДСНС Дніпропетровщини
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Водію Audi – приблизно 38 років (народився в 1983 році). Він не мав травм і сам вибрався з автомобіля. Тому від госпіталізації чоловік відмовився, а пасажирів там не було.
Коли правоохоронці прибули на місце аварії, виявилося, що відбійник пробив задні дверцята з лівої сторони та застряг у них. Через це авто злетіло з дороги, але зупинилося на схилі поряд із нею.
Audi застряло на відбійнику біля Дніпра / Фото ДСНС Дніпропетровщини
Поліцейські звернулися до ДСНС і на місце приїхали 4 рятувальників. Передусім вони від'єднали клеми акумулятора, щоб не трапилося пожежі.
Частину відбійника, яка застряла, зрізали бензорізом. Потім авто за допомогою буксирувального тросу та лебідки витягли з кювету.
Надзвичайники зрізають відбійник / Фото ДСНС Дніпропетровщини
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