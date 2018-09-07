Відбулася презентація Vivo X23: чого очікувати від симпатичної новинки

Пройшла презентація смартфону Vivo X23. Захід пройшов у Китаї. Сюрпризом стала спеціальна версія апарату для фанатів – Vivo Logo Phone, на якому логотип компанії займає усю задню панель.

Зауважимо, що дизайн новинки дуже вже нагадує представлену напередодні модель V11. Як і останній, Vivo X23 також тримав 6.41-дюймовий дисплей (19.5:9, 2340x1080 пікселів) з невеликим вирізом у формі краплі, щоправда тут замість IPS використовуватимуться панель Super AMOLED. За заявами компанії, ефективність площі гаджету становитиме 91,27%.

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Відбулася презентація смартфону Vivo X23

Крім того, смартфон може похвалитися вбудованим у екран сканером відбитків пальців четвертого покоління, який на 40% став швидшим. Побудовано ж гаджет на новому восьмиядерному процесорі Snapdragon 670 з частотою 2 ГГц, а оснащено його 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Водночас безперебійність його роботи забезпечуватиметься завдяки технологіям System Turbo та Game Turbo, що є власними розробками Vivo на основі GPU Turbo.

Щодо камер Vivo X23, то задня складається з 12-мегапіксельного модуля з технологією Dual Pixel і оптикою f/1.8, а також ще одного на 13 мегапікселів (f/2.4) з кутом огляду 125 градусів. Фронтальній 12-мегапіксельній камері, зі свого боку, також буде, чим вразити – вона матиме чутливість до інфрачервоного діапазону, відтак функція розпізнавання обличчя повинна працювати навіть у темряві.



Vivo X23 може похвалитися кількома цікавими функціями

Також смартфон має акумулятор ємністю 3400 мАг, підтримує швидку зарядку (до 22.5 Вт) і порт Micro USB, однак NFC тут не буде.

Vivo X23 випускається в синьому, червоному та червоно-фіолетовому кольорах з цікавими переливами на спинці. Версія Vivo Logo Phone – у помаранчевому та фіолетовому.

Скільки ж він коштуватиме? На домашньому ринку Vivo X23 надійде в продаж 14 вересня за ціною близько у 512 доларів (14,5 тисяч гривень). Модифікація з величезним логотипом ззаду з'явиться лише 1 жовтня.



Технічні характеристики Vivo X23

Нагадаємо, нещодавно Техно 24 повідомляв, що китайська компанія Vivo готує смартфон з рекордною на ринку оперативною пам’яттю під назвою XPlay 7.