13:28
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Відбулася презентація Vivo X23: чого очікувати від симпатичної новинки

128 Читать новость на русском
У Китаї презентували Vivo X23: чим вразить смартфон
У Китаї презентували Vivo X23: чим вразить смартфон / Соцмережі

Пройшла презентація смартфону Vivo X23. Захід пройшов у Китаї. Сюрпризом стала спеціальна версія апарату для фанатів – Vivo Logo Phone, на якому логотип компанії займає усю задню панель.

Зауважимо, що дизайн новинки дуже вже нагадує представлену напередодні модель V11. Як і останній, Vivo X23 також тримав 6.41-дюймовий дисплей (19.5:9, 2340x1080 пікселів) з невеликим вирізом у формі краплі, щоправда тут замість IPS використовуватимуться панель Super AMOLED. За заявами компанії, ефективність площі гаджету становитиме 91,27%.

Читайте також: Смартфон Vivo V11 Pro: з'явилася дата релізу новинки

Vivo X23, смартфон, гаджети, телефон, технлології
 Відбулася презентація смартфону Vivo X23

Крім того, смартфон може похвалитися вбудованим у екран сканером відбитків пальців четвертого покоління, який на 40% став швидшим. Побудовано ж гаджет на новому восьмиядерному процесорі Snapdragon 670 з частотою 2 ГГц, а оснащено його 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Водночас безперебійність його роботи забезпечуватиметься завдяки технологіям System Turbo та Game Turbo, що є власними розробками Vivo на основі GPU Turbo.

Щодо камер Vivo X23, то задня складається з 12-мегапіксельного модуля з технологією Dual Pixel і оптикою f/1.8, а також ще одного на 13 мегапікселів (f/2.4) з кутом огляду 125 градусів. Фронтальній 12-мегапіксельній камері, зі свого боку, також буде, чим вразити – вона матиме чутливість до інфрачервоного діапазону, відтак функція розпізнавання обличчя повинна працювати навіть у темряві.

Vivo X23, смартфон, гаджети, телефон, технлології
Vivo X23 може похвалитися кількома цікавими функціями 

Також смартфон має акумулятор ємністю 3400 мАг, підтримує швидку зарядку (до 22.5 Вт) і порт Micro USB, однак NFC тут не буде.

Vivo X23 випускається в синьому, червоному та червоно-фіолетовому кольорах з цікавими переливами на спинці. Версія Vivo Logo Phone – у помаранчевому та фіолетовому.

Скільки ж він коштуватиме? На домашньому ринку Vivo X23 надійде в продаж 14 вересня за ціною близько у 512 доларів (14,5 тисяч гривень). Модифікація з величезним логотипом ззаду з'явиться лише 1 жовтня.

Vivo X23, смартфон, гаджети, телефон, технлології
Технічні характеристики Vivo X23

Нагадаємо, нещодавно Техно 24 повідомляв, що китайська компанія Vivo готує смартфон з рекордною на ринку оперативною пам’яттю під назвою XPlay 7.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Китай Смартфони
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улица
сьогодні, 12:01 Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улица
Лев Парцхаладзе
Рош Гашана, або Єврейський новий рік та інші традиції юдеїв в Україні
сьогодні, 11:15 Рош Гашана, або Єврейський новий рік та інші традиції юдеїв в Україні
Ірина Полицька 2333
Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
6 вересня, 18:30 Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
Ryanair запустить 7 нових рейсів між Україною та Польщею
сьогодні, 10:03 Ryanair запустить 7 нових рейсів між Україною та Польщею
Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
сьогодні, 08:40 Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
Все про екологію
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук