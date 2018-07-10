Відбулося жеребкування Кубку України з футболу сезону 2018/19

У вівторок, 10 липня, в Будинку футболу відбулося жеребкування першого попереднього етапу Кубку України сезону-2018/2019.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Переліку всіх учасників жеребкування: "ЛНЗ-Лебедин" (Лебедин), "Чайка" (П. Борщагівка), "Нива" (Тернопіль), "Калуш" (Калуш), "Вікторія" (Миколаївка), "Минай" (Ужгород), "Нива" (Вінниця), "Верес" (Рівне), "Буковина" (Чернівці), "Полісся" (Житомир), "Гірник" (Кривий Ріг), "Металург" (Запоріжжя), "Поділля" (Хмельницький), "Кристал" (Херсон), "Нікополь" (Нікополь), "Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка), "Енергія" (Нова Каховка), "Мир" (Горностаївка), "Таврія-Сімферополь" (Херсон), "Реал-Фарма" (Одеса).

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Пари команд, які зіграють у першому попередньому раунді Кубку України:

"Поділля" (Хмельницький) – "Металург" (Запоріжжя)

"Нива" (Тернопіль) – "Вікторія" (Миколаївка)

"Реал-Фарма" (Одеса) – "Нива" (Вінниця)

"ЛНЗ-Лебедин" (Лебедин) – "Полісся" (Житомир)

"Нафтовик-Укрнафта" (Охтирка) – "Гірник" (Кривий Ріг)

"Калуш" (Калуш) – "Буковина" (Чернівці)

"Таврія-Сімферополь" (Херсон) – "Чайка" (П. Бощагівка)

"Верес" (Рівне) – "Минай" (Ужгород)

"Енергія" (Нова Каховка) – "Кристал" (Херсон)

"Нікополь" (Нікополь) – "Мир" (Горностаївка)

Базовий день проведення матчів першого етапу – 18 липня.

Другий попередній етап (загалом — 28 команд) відбудеться 22 серпня: 10 переможців першого попереднього етапу; 16 команд першої ліги ПФЛ та «Кремінь» (Кременчук) і «Черкащина-Академія» (Білозірря) як команди першої ліги, що перейшли до другої ліги.