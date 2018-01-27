Відбувся допрем'єрний показ стрічки "Міф" про Василя Сліпака, який загинув на Донбасі

Блискавична кар'єра, забезпечене життя, кохання, друзі – він мав усе та показав усьому світові, що Батьківщина понад усе. Неймовірна історія життя Василя Сліпака — відомого на весь світ оперного співака, який загинув на Донбасі від кулі снайпера – у фільмі "Міф". Допрем'єрний показ стрічки відбувся у Чернігові. Таким чином стартувала всеукраїнська презентація роботи режисера Леоніда Кантера.

Документальна стрічка з елементами анімації. Драматична і водночас весела та лірична. Таким є фільм про Василя Сліпака. І таким був він сам.

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"Це фільм про людину, просто про живу, веселу людину, яка прожила неймовірне життя. І вона 100% варта була того, щоб про неї створили фільм. І не один", – вважає режисер монтажу фільму Ярослав Попов.

Дивіться трейлер фільму "Міф" про Василя Сліпака

Василь Сліпак народився у Львові. Мав унікальний голос, завдяки якому і став всесвітньо відомим оперним співаком.

Він 19 років прожив у Франції. Мав неймовірну кар'єру, друзів, кохання. Але Революція Гідності та війна на Сході України змінили його життя назавжди. Спершу Василь очолював демонстрації у Франції, долучився до волонтерського руху. А згодом приєднався до лав добровольців на Донбасі.

Василь Сліпак

Надзвичайно енергійним та закоханим у життя постає перед глядачами Василь Сліпак в документальній стрічці "Міф". Створити фільм про відомого оперного співака після його загибелі вирішили українські режисери.

Це був чи не найскладніший фільм, який мені траплялось до цього робити. Проблем було дуже багато. Одна з них – мабуть, найбільша – у тому, що головного героя вже не було в живих. Тобто треба було якимось чином створювати портрет людини, коли вже самої людини немає,

– розповів один з режисерів фільму Леонід Кантер.

Над стрічкою працювали 17 місяців. Матеріал для фільму збирали буквально "по крихтам" з усього світу. Через соціальні мережі автори звернулись до людей з проханням поділитись відео- та фотоспогадами про Василя Сліпака.

"І спочатку його (матеріалу – 24) було зовсім мало, потім його стало трошки більше, а потім його стало стільки, що ми ледь не потонули під тим матеріалом", – зазначив Кантер.

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Під час роботи над стрічкою виникали і фінансові труднощі. Півроку команда Леоніда Кантера працювала за власні кошти. Потім через платформу "Спільнокошт" гроші на фільм про Сліпака почали надсилати небайдужі люди з усього світу. Загалом, на стрічку витратили близько півтора мільйона гривень.

Ще однією проблемою стали небезпечні зйомки на передовій.

Найважче, мабуть, було все таки донести до командирів батальйону, що це необхідно. Це не журналісти, це не слідчі. Це дійсно режисери, які хочуть зняти фільм про Василя, який на це заслуговує,

– згадує доброволиця Галинка Клемоуз.

Фільм про життя та героїчну загибель Василя Сліпака зможуть переглянути всі охочі. Стрічка виходить на екрани українських кінотеатрів 8-го лютого. А перший допрем'єрний показ відбувся у Чернігові.

"Фільм розкриває життя цієї непересічної людини, особистості і дає зрозуміти, чому він так вчинив. Тому що доводити свою любов до країни, до Батьківщини потрібно справами", – поділилась враженнями глядачка Ірина Синельник.

Стрічку про Василя Сліпака його творці планують показати і за кордоном. До речі, представники української громади Франції звернулись до міністра закордонних справ України з проханням надати Культурно-інформаційному центрові при Посольстві України у Франції ім’я Героя України, соліста паризької опери Василя Сліпака.