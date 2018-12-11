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      "Відчайдушне невезіння": авторитетне видання оцінило трансфер Ярмоленка у "Вест Хем"

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      Андрій Ярмоленко
      Андрій Ярмоленко

      Відомий і авторитетний британський Sky Sports оцінив літні трансфери "Вест Хема", серед яких був і перехід українського атакуючого півзахисника Андрія Ярмоленка.

      24 Канал писав, що в середині першого тайму матчу з "Тоттенхемом" (0:1) Андрій Ярмоленко невдало наступив на ногу, після чого був змушений покинути поле на ношах. У "Вест Хемі" вже дали відповідь щодо ступеня тяжкості травми українця: за інформацією керівника медичної служби клубу процес відновлення займе близько шести місяців.

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      Ярмоленко катастрофічно не пощастило. Він освоївся, завоював місце в складі і став справжньою зіркою команди після дубля у ворота "Евертона". Але травма ахілла в матчі з "Тоттенхемом" перекреслила всі зусилля. Тепер український футболіст зможе вийти на поле не раніше квітня наступного року. Потенційно "Вест Хем" може розраховувати на швидкісне і винахідливе атакуюче тріо в складі Ярмоленка, Арнаутовича і Феліпе Андерсона. Українець здатний додати швидкості і хитрості в атаці, які ми вже бачили в його виконанні,
      – резюмує Sky Sports.

      Нагадаємо, до травми Ярмоленко зіграв у складі "Вест Хема" 10 матчів, в яких забив 2 голи і віддав одну результативну передачу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Андрій Ярмоленко
      Джерело: 24 Канал
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