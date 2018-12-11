"Відчайдушне невезіння": авторитетне видання оцінило трансфер Ярмоленка у "Вест Хем"

Відомий і авторитетний британський Sky Sports оцінив літні трансфери "Вест Хема", серед яких був і перехід українського атакуючого півзахисника Андрія Ярмоленка.

24 Канал писав, що в середині першого тайму матчу з "Тоттенхемом" (0:1) Андрій Ярмоленко невдало наступив на ногу, після чого був змушений покинути поле на ношах. У "Вест Хемі" вже дали відповідь щодо ступеня тяжкості травми українця: за інформацією керівника медичної служби клубу процес відновлення займе близько шести місяців.

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Ярмоленко катастрофічно не пощастило. Він освоївся, завоював місце в складі і став справжньою зіркою команди після дубля у ворота "Евертона". Але травма ахілла в матчі з "Тоттенхемом" перекреслила всі зусилля. Тепер український футболіст зможе вийти на поле не раніше квітня наступного року. Потенційно "Вест Хем" може розраховувати на швидкісне і винахідливе атакуюче тріо в складі Ярмоленка, Арнаутовича і Феліпе Андерсона. Українець здатний додати швидкості і хитрості в атаці, які ми вже бачили в його виконанні,

– резюмує Sky Sports.

Нагадаємо, до травми Ярмоленко зіграв у складі "Вест Хема" 10 матчів, в яких забив 2 голи і віддав одну результативну передачу.

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