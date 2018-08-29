"Відчиняйте, техслужби": кримська активістка розповіла про ранкові обшуки

Ольга Павленко, дім якої в Сімферополі сьогодні вранці, 29 серпня, обшукали силовики РФ, розповіла подробиці обшуку.

Відео з розмовою з активісткою опублікувала ГО "Кримська солідарність" на своїй сторінці у Facebook.

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Вони сказали: "Відчиніть, це техслужба, ви заливаєте сусідів, вже затопили всіх до третього поверху". Звісно, я зрозуміла, що це за техслужби в кепках,

– розповіла Ольга Павленко.

За словами активістки, її телефон в той час чомусь не працював і вона не змогла нікому подзвонити. Зв’язатися з адвокатом вийшло тільки через месенджер.

"Тоді вони почали вибивати двері, оскільки я їх не відчиняла. Вже опісля вони відповіли, що це силове відомство і в них є постанова суду на обшук. Я відчинила двері і сказала, що зараз прибуде адвокат. До того, як він приїхав, вони в квартиру не заходили", – додала Павленко.

За словами активістки, силовики перевірили мобільні телефони, забрали зошити із записами, скопіювали інформацію з комп’ютера. Тоді сказали Ользі поїхати у слідчий комітет для дачі показань.

Російські поліцейські пояснюють свої дії тим, що "Правий сектор" нібито готував у Сімферополі теракт, а Ольгу підозрюють "у зв’язках з угрупуванням".

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 серпня працівники ФСБ Росії провели обшук вдома у Ольги Павленко, місцевої активістки Українського культурного центру.