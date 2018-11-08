"Відчула, що це воно": 27-річна Емілі Ратажковскі вперше розповіла про своє секретне весілля

Відома модель Емілі Ратажковскі вперше розповіла подробиці про свого чоловіка, актора та продюсера Себастьяна Бір-Макларда.

Західні ЗМІ писали, що стосунки Емілі і Себастьяна протривали всього кілька тижнів, після чого вони вирішили піти під вінець. Однак Ратажковскі спростувала це у відвертому інтерв'ю у ток-шоу Busy Tonight.

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За її словами, вона з чоловіком знайомі значно довше, ніж усі думають про це.

Ми знали один одного давно, йому (Себастьяну, – 24 канал) подобається жартувати: "Так, всі думають, що ми швидко одружилися, але ти перевіряла мене два роки". Жінки завжди відчувають, якщо це воно... Я завжди думала: "Мені, напевно, не варто спілкуватися з ним". А потім я вийшла заміж за нього,

– зізналася Емілі.



Себастьян Бір-Маклард і Емілі Ратажковскі / GettyImages

Вона додала, що їхнє весілля недовго було секретним.

"Ми зберігали секрет 4 години. Весілля – це чудово, я хочу веселитися, святкувати любов і стосунки, але у нас була приватна церемонія, і це було дуже круто" – наголосила Ратажковскі.

Інтерв'ю з Емілі Ратажковскі: дивіться відео

Нагадаємо, Емілі Ратажковскі вийшла заміж за актора та продюсера Себастьяна Бір-Макларда. Стосунки у закоханих протривали кілька тижнів, після чого вони вирішили піти під вінець. Такою ж спонтанною була і церемонія. Відтак Емілі Ратажковскі навіть відмовилась від традиційного білого плаття, замінивши його на стильний костюм гірчичного кольору від Zara.