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      "Відчула, що це воно": 27-річна Емілі Ратажковскі вперше розповіла про своє секретне весілля

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      Себастьян Бір-Маклард і Емілі Ратажковскі
      Себастьян Бір-Маклард і Емілі Ратажковскі / GettyImages

      Відома модель Емілі Ратажковскі вперше розповіла подробиці про свого чоловіка, актора та продюсера Себастьяна Бір-Макларда.

      Західні ЗМІ писали, що стосунки Емілі і Себастьяна протривали всього кілька тижнів, після чого вони вирішили піти під вінець. Однак Ратажковскі спростувала це у відвертому інтерв'ю у ток-шоу Busy Tonight.

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      За її словами, вона з чоловіком знайомі значно довше, ніж усі думають про це.

      Ми знали один одного давно, йому (Себастьяну, – 24 канал) подобається жартувати: "Так, всі думають, що ми швидко одружилися, але ти перевіряла мене два роки". Жінки завжди відчувають, якщо це воно... Я завжди думала: "Мені, напевно, не варто спілкуватися з ним". А потім я вийшла заміж за нього,
      – зізналася Емілі.


      Себастьян Бір-Маклард і Емілі Ратажковскі / GettyImages

      Вона додала, що їхнє весілля недовго було секретним.

      "Ми зберігали секрет 4 години. Весілля – це чудово, я хочу веселитися, святкувати любов і стосунки, але у нас була приватна церемонія, і це було дуже круто" – наголосила Ратажковскі.

      Інтерв'ю з Емілі Ратажковскі: дивіться відео

       

      Нагадаємо, Емілі Ратажковскі вийшла заміж за актора та продюсера Себастьяна Бір-Макларда. Стосунки у закоханих протривали кілька тижнів, після чого вони вирішили піти під вінець. Такою ж спонтанною була і церемонія. Відтак Емілі Ратажковскі навіть відмовилась від традиційного білого плаття, замінивши його на стильний костюм гірчичного кольору від Zara.

      Теги: LifeStyle Зіркові весілля Зіркові романи Емілі Ратажковскі Мода
      Джерело: 24 Канал
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