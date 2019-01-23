"Відчуваю себе проросійським": кандидат на генсека РЄ зробив заяву щодо санкцій проти Москви

Парламентська асамблея Ради Європи може заговорити про зняття санкцій з Росії. Однак таке питання розглядатимуть тільки тоді, коли Москва виправить свої помилки і припинить шантажувати Європу.

Про це заявив кандидат на посаду генерального секретаря Ради Європи, литовський депутат Андрюс Кубілюс, пише "Укрінформ".

Читайте також: "Це буде втратою для всіх": у Раді Європи не хочуть виходу Росії навіть попри анексію Криму

Він наголосив, що організація може дуже конкретно назвати умови, які має виконати Росія для зняття санкцій від ПАРЄ.

У 2014 році Росія продемонструвала, що для неї європейські цінності нічого не варті. Відтак, Росія повинна показати, що зрозуміла свої помилки, що буде виправлятися. Лише після цього Парламентська асамблея може зробити певні кроки назустріч РФ,

– сказав Кубілюс.

При цьому він заперечив, що є "антиросійським" кандидатом, як вважають у Москві.

"Навпаки, я себе відчуваю дуже проросійським. У тому сенсі, що ми маємо дуже чіткий інтерес допомогти Росії розвиватися за демократичними правилами. Адже для нас це питання нашої безпеки", – додав він.

Кубілюс наголосив, що зараз Росія шантажує Раду Європи.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Це означає, що Росія не поновить своєї участі в організації до кінця 2018 року. Окрім того, Генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії.



24 квітня ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ.



28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.

Що таке Рада Європи?Це міжнародна організація у європейському просторі, до якої входять 47 держав-членів. Членство відкрите для усіх європейських держав, якщо вони визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Дорадчими органами в організації є Венеційська комісія – дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, та конгрес місцевої та регіональної влади Європи – консультативний орган, що представляє місцеві та регіональні влади. Один з найбільших успіхів Ради це Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.