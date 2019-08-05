"Відчуваю, що маю 300 грамів зайвої крові": понад 50 байкерів у Черкасах стали донорами

У Черкасах на один день понад 50 байкерів стали донорами. Вони великою колоною приїхали на місцеву станцію переливання крові. І навіть цей процес зуміли перетворити на справжнє дійство.

Коридори черкаського медзакладу швидко заповнили татуйовані чоловіки у металево-шкіряному екіпіруванні. Якщо в інших подібна процедура викликає страх – вони жартують.

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Деякі екстремали здають кров не у перше. Наприклад, байкер Сергій Герасименко, був один із перших, хто погодився поділитися кров’ю, адже його життя колись врятував саме донор. Інші ж віджартовуються, що мають забагато крові, тому вирішили її віддати.

Я відчуваю, що десь тут маю 300 грамів зайвої крові. От і вирішив її комусь віддати. Це потрібно, бо це може врятувати здоров'я і життя інших людей, я ж здоровий, у мене крові багато, мені не шкода. Десь буде брат по крові – та й добре,

– сказав Святослав Ханєєв.

Медперсонал до брутальних донорів звик швидко. У байкерів перепитують, чи ті дотримувалися спеціальної дієти. Адже алкоголь і жирна їжа перед здачею крові заборонені.



Як підготуватися до здачі крові / Інфографіка 24 каналу

Завідувачка відділу заготівлі та переробки крові Галина Зарянська наголосила, що донорська кров завжди потрібна, зокрема при важких травмах, операціях.

До слова, за один раз донор здає 400 грамів крові. Байкери переконують, що їхня кров – то панацея від усіх недуг, бо вона наповнена адреналіном та життєлюбством. Після здачі байкери усі разом відзначають свою добру справу склянкою солодкого чаю.



Що робити після здачі крові / Інфографіка 24 каналу

Ініціативу байкерів підтримали й інші черкащани. Разом вони не давали перепочинку станції переливання крові весь день. Бо переконані: їхній маленький вчинок врятує комусь життя.

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