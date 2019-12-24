17:14
24 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров пішов в UFC. Росія – для сумних
      Вєсті Кремля
      23:24, 23 грудня
      Вєсті.UA: Спонсорська допомога "Слугам народу". Нові перли від Тищенка
      Вєсті.UA
      22:02, 23 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      Відчуження землі на 25 мільйонів гривень: на Львівщині затримали керівництво Держгеокадастру

      1059 Читать новость на русском
      ДБР провела обшуки у керівництва Держгеокадастру на Львівщині / dbr.gov.ua

      Слідчі Державного бюро розслідувань у Львівській області затримали чиновників Держгеокадастру за фактом замаху на незаконне відчуження 26,75 гектарів землі.

      Під час обшуків слідчі вилучили документи, що підтверджують корупційну схему посадовців. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

      До теми: Привласнював землі ветеранів АТО і переселенців: меру Обухова повідомили про підозру

      Чиновники незаконно видавали і підписували накази про згоду на поділ земельної ділянки і розробку проєктів землеустрою. 

      За даним фактом відкрили справу за ч. 2 ст. 364 КК України. Фігурантам справи загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі, а також штраф і заборона займати певні посади до трьох років.


      Керівників Держгеокадастру на Львівщині затримали / фото ДБР

      Різдво 25 чи 7: як українці ставляться до зміни дати – опитування
      сьогодні
      5099
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Оренда землі Корупція Шахрайство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:05 Фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье": детали вброса
      Юрій Бутусов 498
      сьогодні , 16:30 Металобрухт РФ: як насправді виглядає "величний" флот російськоі армії
      Михайло Макарук 544
      23 грудня , 19:00 Алергія на шкірі: чому виникає, як виглядає та чим лікувати
      1167
      сьогодні , 16:00 Що таке TikTok: чому він такий популярний і як працює додаток
      Михайло Года 466
      сьогодні , 15:30 Конфлікт через землю не стосується простих людей: як політики відстоюють свої інтереси
      Дмитро Гнап 218
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук