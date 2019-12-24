Відчуження землі на 25 мільйонів гривень: на Львівщині затримали керівництво Держгеокадастру

Слідчі Державного бюро розслідувань у Львівській області затримали чиновників Держгеокадастру за фактом замаху на незаконне відчуження 26,75 гектарів землі.

Під час обшуків слідчі вилучили документи, що підтверджують корупційну схему посадовців. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Чиновники незаконно видавали і підписували накази про згоду на поділ земельної ділянки і розробку проєктів землеустрою.

За даним фактом відкрили справу за ч. 2 ст. 364 КК України. Фігурантам справи загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі, а також штраф і заборона займати певні посади до трьох років.



Керівників Держгеокадастру на Львівщині затримали / фото ДБР