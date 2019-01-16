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      Віддав за Батьківщину найдорожче: на Донбасі загинув воїн, що був на фронті з 2014 року

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      На Донбасі загинув 45-річний Микола Семенюк з позивним "Саїд": він воював на Донбасі з 2014 року
      На Донбасі загинув 45-річний Микола Семенюк з позивним "Саїд": він воював на Донбасі з 2014 року / Соцмережі

      14 січня у селищі Гладосове на Донеччині загинув воїн бригади імені Чорних Запорожців загинув 45-річний молодший сержант Микола Семенюк з позивним "Саїд". Сталося це, коло він виконував бойове завдання.

      Як 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців повідомила на своїй сторінці у Facebook, народився він на Вінниччині у селищі міського типу Браїлів 28 листопада 1973 року.

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      "Унаслідок підступних дій ворога без батька залишились двоє малолітніх дітей, кохана дружина, брат та батьки. Біль і смуток переповнює серця бойових побратимів. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашого побратима. Вічна слава та пам'ять воїну – захиснику молодшому сержанту Семенюк Миколі Івановичу!" – наголосили у бригаді.

      За словами його командира з позивним "Бахмат", "Саїд" пересувався по позиції, коли пролунала черга пострілів.

      "Це був цілком спокійним день, хлопці рубали дрова, як почули кілька пострілів – саме вони стали смертельними для воїна. Розрив дуже великим був… Медики намагалися врятувати "Саїда", але шансів вижити у нього не було", – зауважив "Бахмат" у коментарі ТСН.

      Військові додають, що Микола Семенюк воював на Донбасі з 2014 року – зокрема, він брав участь у боях під Старогнатівкою, Авдіївкою та на Світлодарській дузі.

      З розповідей його побратимів, "Саїд" був душею колективу, завжди міг знайти потрібні слова підтримки, добре знав та вміло виконував свої обов'язки. Також його запам’ятали як патріота, оскільки той всім серцем любив свою Батьківщину та віддав за неї найдорожче – своє життя.

      Нагадаємо, 24 канал повідомляв, 10 січня на Донбасі загинув ще один боєць 72-ї окремої механізованої бригади Володимир Крупський. Як згодом з’ясувалося, його смерть настала внаслідок переохолодження під час евакуації з частково затопленої броньованої машини.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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