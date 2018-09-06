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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Відділити драму від реальності": фронтмен "Димної суміші" спростував міф про "вбивчість" гранжу

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Сашко Чемеров з 1998-го – в музіндустрії
Сашко Чемеров з 1998-го – в музіндустрії / 24 канал

Фронтмен гранж-рок-гуртів Димна Суміш і The Gitas Сашко Чемеров розповів, як йому вдається оминути "вбивчість" гранжу.

Про це йдеться в інтерв'ю Катерини Петренко для 24 каналу: Коли охоронці б'ють фанів, я починаю бити охоронців, – фронтмен The Gitas і Димна Суміш

Поширеною є думка, що гранж вбиває тих, хто його виконує. Представники олдскульної четвірки сіетлівського гранжу 1990-тих років тому красномовне підтвердження: Курт Кобейн (лідер гурту Nirvana) застрелився, Лейн Стейлі (Alice in Chains) сколовся, Кріс Корнелл (Soundgarden) теж вчинив самогубство.

Тому журналісти 24 каналу поцікавились у сучасного музиканта, який творить гранж, чи не боїться він вбити себе музикою.

Важливо розділити драму і реальне життя. У Стейлі не вийшло, бо він забагато коловся, відмовився лікуватись після смерті нареченої і просто не виніс цього всього. Я мав багато драм у житті, які сам притягував за вуха. Але десь у 2010-му все переосмислив і відділив драму від реальності. Як на мене, драма існує для творчості, а реальне життя – є реальним життям, і не можна це змішувати,
 прокоментував Чемеров.

Він також додав, що в дитинстві фанатів від шаленої гранж-четвірки, і витоки його творчості саме звідти. 

Читайте також: Корнелл і Честер не вчиняли самогубство, їх просто вбили: Чемеров озвучив вражаючу версію

"Alice in Chains – імовірно, найулюбленіший гурт. Здається, так воно і є. Хоча Nirvana теж дуже багато місця займає в моєму серці Скоріше, займала: зараз не можу її слухати, бо повністю вивчив. А от Alice in Chains ще слухати можу," – додав музикант. 

Теги: Новини України Музика LifeStyle
Джерело: 24 канал
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