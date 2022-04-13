Відео з логотипом BBC про "обстріл Україною Краматорська" – фейк: реакція видання
Джерело:твітер BBC News Press Team
У мережі поширюють відео з логотипом BBC News, в якому мовиться, що це Україна нібито обстріляла залізничний вокзал в Краматорську.
У виданні заявили, що це фейк. BBC ніяк не пов'язані з виготовленням та поширенням цього відео.
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Наразі ЗМІ працює над тим, щоб якось видалити відео з мережі.
Нам відомо про фейкове відео з брендом BBC News, у якому говорять про те, що Україна відповідальна за ракетну атаку на залізничний вокзал Краматорська минулого тижня. BBC вживає заходів для видалення відео. Ми закликаємо людей не ділитися цим і перевіряти історії на вебсайті BBC News,
– заявили представники видання.
Обстріл вокзалу у Краматорську: головне
- 8 квітня Росія нанесла 2 ракетних удари по залізничному вокзалу Краматорська. На той момент там перебували майже 4 тисячі мирних жителів. Люди чекали на евакуаційний потяг. Про те, що у місті відбувається евакуація, було відомо усім.
- Одна з ракет влучила у тимчасовий зал очікування, де були сотні людей.
- Внаслідок цього обстрілу Росія вбила щонайменше 52 мирних мешканців, які намагались евакуюватися з міста, і 109 поранила.
- Уламки ракети знайшли за 40 метрів від епіцентру удару, що свідчить про високу потужність. Ворог використав "Точку-У".
Доказів про те, що саме Росія відповідальна за обстріл вокзалу, більш ніж достатньо.
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