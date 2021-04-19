На Люстдорфській дорозі в Київському районі Одеси 13 квітня трапилася смертельна ДТП. Там перекинувся та загорівся автомобіль. Оприлюднили відео з камер спостереження, на якому чітко видно, чому трапилася аварія.

Відео опублікував центр відеонагляду Одеської міськради. На кадрах позашляховик дуже швидко несеться дорогою.

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У ролику, який опублікували, поєднано матеріали кількох камер спостереження. На початку видно, що позашляховик обганяє інші авто та їде через перехрестя.

У наступному кадрі авто їде з дороги. Тоді деякі інші авто зупиняються. Ймовірно, хтось з них і викликав екстрені служби.

Смертельна аварія на Люстдорфській дорозі: відео центру відеонагляду Одеської міськради

Що відомо про цю аварію

Легковик буквально вилетів з дороги у двір "хрущовки".

Автомобіль перекинувся кілька разів на великій швидкості та залетів до двору будинку 88б, де врізався в дерева.

Авто загорілось, коли очевидці намагалися дістати з нього потерпілих.

Свідки розповіли, що пасажири авто були п'яними.

Загинула одна людина, а ще 4 госпіталізували у важкому стані.

Зверніть увагу! В Одесі на Мельницькій зіштовхнулись 2 автомобілі. Один водій загинув, ще двоє постраждали. Аварія сталася приблизно о 6 ранку 19 квітня.