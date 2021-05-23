Найцікавіші сюжети, які стали найпопулярнішими за тиждень серед наших читачів – до вашої уваги.

До теми Донбас, боротьба з олігархами та другий термін: про що Зеленський говорив на пресконференції

Досягнення Зеленського на посаді президента

З початку президентства Володимира Зеленського пройшло 2 роки. Серед досягнень президента – повернення до порядку денного питання щодо Криму – заснування "Кримської платформи", розгортання диджиталізації та відкриття ринку землі зокрема.

2 роки Зеленського на посаді президента: дивіться відео

Обшуки у мера Києва Кличка

У комунальних підприємствах Києва відбулись обшуки, 18 травня правоохоронці з'явились біля помешкання й власне мера – Віталія Кличка. Проте згодом з'ясувалось, що вони прийшли нібито до сусідів політика. Сам Кличко повідомив, що завдяки камері спостереження бачив, що правоохоронці стукали в його двері.

Ймовірна причина обшуків у Кличка: дивіться відео

Музиканти Росії досі не припинили концерти в Україні

Деякі російські музиканти не припинили їздити з концертами до України навіть на тлі агресії Кремля. Нещодавно на українця, який в Києві запитав артиста Басту "Чий Крим?" – напали охоронці росіянина. Водночас сам музикант Василь Вакуленко перебуває на сайті "Миротворця".

Російські виконавці досі їздять в Україну: дивіться відео

Наслідки ручного регулювання цін на пальне

Продаж преміального пального припинили одразу кілька великих автозаправних станцій. Проте все розпочали урядовці, які різко обмежили торговельну надбавку на бензин і дизель.

Вплив дій уряду щодо пального на українців: дивіться відео

Навчання резервістів на Харківщині

На Харківщині 2 тисячі резервістів беруть участь у навчаннях тероборони. Наразі їх присвятили тактичному маневруванню відповідних відділень та налагодженню роботи штабів. У випадку вторгнення ворога підготовлені підрозділи резерву зможуть протидіяти диверсантам зокрема.

Навчання щодо протидії ворогу на Харківщині: дивіться відео