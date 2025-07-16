Про це в середу, 16 липня повідомили в Національній поліції, передає 24 Канал. У телеграм-каналі також опублікували особисті дані підлітка.

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Хто насправді знущався з тварин?

Одразу після виявлення допису з особистими даними в одному з телеграм-каналів, працівники відділу кримінального аналізу поліції Закарпатської області та кіберполіції ідентифікували абонента – неповнолітнього жителя Ужгородського району.

Однак технічний аналіз встановив, що згаданий канал адмініструють з іншої IP-адреси.

Під час виїзду за місцем проживання підлітка та спілкування з його родиною правоохоронці встановили, що 13-річний хлопець є користувачем онлайн-ігор. Унаслідок конфлікту в ігровому середовищі він став жертвою кібербулінгу.

Невстановлені особи створили телеграм-канал, у якому оприлюднили відзняте на території Росії відео 2017 року, а також персональні дані підлітка.

До зйомки та поширення відео дитина жодного стосунку не має. Поліція продовжує перевірку за фактом кібербулінгу та незаконного поширення персональних даних,

– йдеться в повідомленні.