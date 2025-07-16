В Ужгороді телеграм-канал поширював відео з жорстоким вбивством котів: поліція встановила деталі
- Поліція не підтвердила факт жорстокого поводження з тваринами, у телеграм-каналі поширили старе російське відео.
- Неповнолітній з Закарпаття, чиї особисті дані були опубліковані, став жертвою кібербулінгу й не має стосунку до відео.
Нещодавно в мережі поширювалося відео, на якому нібито мешканець Ужгорода жорстоко поводиться з твариною. Правоохоронці провели перевірку за фактом інциденту.
Про це в середу, 16 липня повідомили в Національній поліції, передає 24 Канал. У телеграм-каналі також опублікували особисті дані підлітка.
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Хто насправді знущався з тварин?
Одразу після виявлення допису з особистими даними в одному з телеграм-каналів, працівники відділу кримінального аналізу поліції Закарпатської області та кіберполіції ідентифікували абонента – неповнолітнього жителя Ужгородського району.
Однак технічний аналіз встановив, що згаданий канал адмініструють з іншої IP-адреси.
Під час виїзду за місцем проживання підлітка та спілкування з його родиною правоохоронці встановили, що 13-річний хлопець є користувачем онлайн-ігор. Унаслідок конфлікту в ігровому середовищі він став жертвою кібербулінгу.
Невстановлені особи створили телеграм-канал, у якому оприлюднили відзняте на території Росії відео 2017 року, а також персональні дані підлітка.
До зйомки та поширення відео дитина жодного стосунку не має. Поліція продовжує перевірку за фактом кібербулінгу та незаконного поширення персональних даних,
– йдеться в повідомленні.