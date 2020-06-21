Журналісти оприлюднило жахливі кадри із зруйнованого вибухом 9-поверхового будинку в Києві. Місцеві жителі кажуть, що чули крики про допомогу людей, яких завалило уламками.

Мешканець будинку, який дозволив оприлюднити відео журналісту Богдану Амінову каже, що від квартир не залишилося практично нічого.

До теми Підлога раптом провалилась вниз: моторошні деталі від очевидців про вибух газу в Києві – відео

Як видно з відео, ударна хвиля зруйнувала підлогу, стелю, стіни. А меблі і побутову техніку розкидало по всьому двору навколо будинку.

Дивіться відео зсередини будинку, де стався вибух (на відео присутня нецензурна лайка +18):

Ще одне відео зсередини зруйнованого дому:

Дивіться відео, як рятувальники розбирають завали:

Зверніть увагу! Із розповідями очевидців щодо моменту вибуху та його обставин можна ознайомитись за посиланням.

Вибух в будинку на Позняках: останні новини

В одній з багатоповерхівок Києва на Позняках 21 червня стався потужний вибух. В результаті вибуху пошкоджено одразу кілька поверхів.

За попередніми даними Нацполіції загинули двоє людей, ще кілька перебувають під завалами.

Зараз поліція оточила територію і нікого туди не пускає. Рятувальники перевіряють кожен під'їзд на предмет витоку газу.

На місце трагедії приїхали мер Києва Віталій Кличко та глава МВС Арсен Аваков. Прокуратура Києва вже відкрила кримінальну справу за частиною 2 статті 270 (порушення встановлених вимог пожежної безпеки).

Наразі розглядають дві версії причини вибуху: