Відео голу та моментів матчу "Львів" – "Динамо"
Матч між "Львовом" та "Динамо" був доволі жвавим, але забити обом командам вдалося лише один раз. Гол на рахунку форварда "Динамо" Русина.
Сталося це вже в доданий арбітром час. Сам 19-річний гравець лише за хвилину до цього вийшов на поле. Асистував же йому ще один гравець, який вийшов на заміну у другому таймі – Андрієвський.
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Відео голу та моментів матчу "Львів" – "Динамо"
Завдяки цій перемозі "Динамо" здобуває три очки й продовжує лідирувати в Чемпіонаті України.
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Джерело: 24 Канал
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