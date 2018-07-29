Матч між "Львовом" та "Динамо" був доволі жвавим, але забити обом командам вдалося лише один раз. Гол на рахунку форварда "Динамо" Русина.

Сталося це вже в доданий арбітром час. Сам 19-річний гравець лише за хвилину до цього вийшов на поле. Асистував же йому ще один гравець, який вийшов на заміну у другому таймі – Андрієвський.

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Відео голу та моментів матчу "Львів" – "Динамо"

Завдяки цій перемозі "Динамо" здобуває три очки й продовжує лідирувати в Чемпіонаті України.

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