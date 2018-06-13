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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Відео ONUKA потрапило у чотири категорії шорт-листа Berlin Fashion Film Festival

179 Читать новость на русском
ONUKA
ONUKA / facebook.com/onuka.official

Відео на трек Vidlik гурту ONUKA заявлено аж у чотирьох категоріях шорт-листа Berlin Fashion Film Festival (BFFF). У номінації "Найкраще музичне відео" робота відзначена на ряду з кліпами Кеті Перрі та Ry X.

Конкурс Берлінського кінофестивалю в стилі fashion щорічно збирає кращі роботи з усього світу. У 2018-му журі фестивалю розглянуло 985 робіт, серед яких кліп на композицію Vidlik гурту ONUKA.

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За результатом – кліп відзначено одразу у чотирьох категоріях в шорт-листі з 150 робіт: Найкращий новий артист" (Best Emerging Artist), "Найкраще музичне відео" (Best Music Video), "Художник-постановник" (Production Design) і "Стайлінг" (Styling).

Дивіться кліп Vidlik гурту ONUKA

 

Круто, коли робота української команди отримує визнання за межами нашої країни. Знайти себе в шорт-листі BFFF – ознака того, що ми рухаємося в правильному напрямку. Так, попереду ще багато роботи. Але, коли тільки в одному місті з тобою працюють такі профі своєї справи, як Patoka Studio чи Radioaktivefilm, правда, є стимул робити свою справу з кожним днем все краще,
– поділилася лідерка гурту ONUKA Ната Жижченко.

Кліп Vidlik з однойменного міні-альбому групи вийшло 13 квітня 2016 року. За два роки після релізу робота зібрала понад 4 мільйони переглядів на YouTube, а сам альбом очолив європейські чарти iTunes. Кліп став першою спільною роботою групи та українського режисерки Анни Бурячкової. У роботі над продакшеном доклали зусиль Radioaktivefilm, які тільки за останні роки співпрацювали з Coldplay, Foals та Paloma Faith.

Нагадаємо, 7-й за рахунком BFFF відбудеться 12-13 липня в столиці Німеччини. Тоді ж і стануть відомі імена переможців конкурсної програми.

Теги: Новини України LifeStyle Музика ONUKA Фестивалі
Джерело: 24 Канал
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